Şampiyonlar Ligi play-off turu maçları ne zaman? Galatasaray maçı detayları
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşaması sona ererken, gözler play-off turuna çevrildi. Turnuvada ilk 8 içerisinde yer alan takımlar direkt son 16 turundan başlamaya hak kazanırken, 16 ile 24. sıra arasındaki takımların eşleşmesi ise heyecanla bekleniyor. Özellikle futbolseverler, "Galatasaray-Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?" sorularının cevabını araştırmayı sürdürüyor. Peki, Şampiyonlar Ligi play-off turu maçları ne zaman? İşte detaylar...
GALATASARAY-JUVENTUS PLAY-OFF TURU RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?
Allianz Stadyumu'nda oynanacak Juventus-Galatasaray play-off turu rövanş maçı 25 Şubat Çarşamba günü saat 23.00'te başlayacak
ŞAMPİYONLAR LİGİ PLAY-OFF TURU EŞLEŞMELERİ
17-18 Şubat tarihleri arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçları şu şekilde:
Galatasaray-Juventus (17 Şubat Salı / 20.45)
Borussia Dortmund-Atalanta (17 Şubat Salı / 23.00)
Monaco-PSG (17 Şubat Salı / 23.00)
Benfica-Real Madrid (17 Şubat Salı / 23.00)
Karabağ-Newcastle United (18 Şubat Çarşamba / 20.45)
Olympiakos-Bayer Leverkusen (18 Şubat Çarşamba / 23.00)
Bodo/Glimt-Inter (18 Şubat Çarşamba / 23.00)
Club Brugge-Atletico Madrid (18 Şubat Çarşamba / 23.00)
