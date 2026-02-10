CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Şampiyonlar Ligi play-off turu maçları ne zaman? Galatasaray maçı detayları

Şampiyonlar Ligi play-off turu maçları ne zaman? Galatasaray maçı detayları

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşaması sona ererken, gözler play-off turuna çevrildi. Turnuvada ilk 8 içerisinde yer alan takımlar direkt son 16 turundan başlamaya hak kazanırken, 16 ile 24. sıra arasındaki takımların eşleşmesi ise heyecanla bekleniyor. Özellikle futbolseverler, "Galatasaray-Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?" sorularının cevabını araştırmayı sürdürüyor. Peki, Şampiyonlar Ligi play-off turu maçları ne zaman? İşte detaylar...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 10 Şubat 2026 Salı 20:18
Şampiyonlar Ligi play-off turu maçları ne zaman? Galatasaray maçı detayları

Şampiyonlar Ligi'nde lig etabının tamamlanmasıyla birlikte heyecan bu kez play-off turuna taşındı. İlk 8'e giren ekipler doğrudan son 16 biletini alırken, 16 ile 24. sıra arasındaki takımlar eleme mücadelesine hazırlanıyor. Eşleşmeler futbol gündemini hareketlendirirken, taraftarlar Galatasaray ile Juventus arasında oynanacak karşılaşmanın tarihini, saatini ve yayın bilgilerini merak ediyor. Peki, Şampiyonlar Ligi play-off turu maçları ne zaman? Detaylar haberimizde...

Şampiyonlar Ligi play-off turu maçları ne zaman? Galatasaray maçı detayları

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ PLAY-OFF TURU MAÇLARI NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan 8 maç sonunda lig etabını 16 ile 24. sıra arasında tamamlayan takımlar, play-off turunda karşı karşıya gelecek. Galatasaray ile Juventus'un da kozlarını paylaşacağı turda eşleşmeler 17-18 Şubat tarihleri arasında oynanacak.

Şampiyonlar Ligi play-off turu maçları ne zaman? Galatasaray maçı detayları

GALATASARAY-JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda oynanacak Galatasaray-Juventus maçı 17 Şubat Salı günü saat 20.45'te başlayacak. RAMS Park'ta oynanacak Galatasaray-Juventus maçı TRT 1 ekranlarından canlı olarak oynanacak.

Şampiyonlar Ligi play-off turu maçları ne zaman? Galatasaray maçı detayları

GALATASARAY-JUVENTUS PLAY-OFF TURU RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

Allianz Stadyumu'nda oynanacak Juventus-Galatasaray play-off turu rövanş maçı 25 Şubat Çarşamba günü saat 23.00'te başlayacak

Şampiyonlar Ligi play-off turu maçları ne zaman? Galatasaray maçı detayları

ŞAMPİYONLAR LİGİ PLAY-OFF TURU EŞLEŞMELERİ

17-18 Şubat tarihleri arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçları şu şekilde:

Şampiyonlar Ligi play-off turu maçları ne zaman? Galatasaray maçı detayları

Galatasaray-Juventus (17 Şubat Salı / 20.45)
Borussia Dortmund-Atalanta (17 Şubat Salı / 23.00)
Monaco-PSG (17 Şubat Salı / 23.00)
Benfica-Real Madrid (17 Şubat Salı / 23.00)
Karabağ-Newcastle United (18 Şubat Çarşamba / 20.45)
Olympiakos-Bayer Leverkusen (18 Şubat Çarşamba / 23.00)
Bodo/Glimt-Inter (18 Şubat Çarşamba / 23.00)
Club Brugge-Atletico Madrid (18 Şubat Çarşamba / 23.00)

