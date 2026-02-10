Şampiyonlar Ligi play-off turu maçları ne zaman? Galatasaray maçı detayları

Şampiyonlar Ligi'nde lig etabının tamamlanmasıyla birlikte heyecan bu kez play-off turuna taşındı. İlk 8'e giren ekipler doğrudan son 16 biletini alırken, 16 ile 24. sıra arasındaki takımlar eleme mücadelesine hazırlanıyor. Eşleşmeler futbol gündemini hareketlendirirken, taraftarlar Galatasaray ile Juventus arasında oynanacak karşılaşmanın tarihini, saatini ve yayın bilgilerini merak ediyor. Peki, Şampiyonlar Ligi play-off turu maçları ne zaman? Detaylar haberimizde...