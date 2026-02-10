Brandon Ingram NBA All-Star kadrosuna dahil edildi!

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Toronto Raptors forması giyen Brandon Ingram, sakatlığı bulunan Golden State Warriors'ın oyun kurucusu Stephen Curry'nin yerine NBA All-Star kadrosuna dahil edildi.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 10 Şubat 2026 Salı 22:00
Toronto Raptors'ın forveti Brandon Ingram, sakatlığı bulunan Golden State Warriors'ın oyun kurucusu Stephen Curry'nin yerine NBA All-Star kadrosuna dahil edildi.

NBA'den yapılan açıklamada, "NBA Başkanı Adam Silver, Toronto Raptors'ın forvet oyuncusu Brandon Ingram'ı, sakatlanan Golden State Warriors oyuncusu Stephen Curry'nin yerine 2026 NBA All-Star maçında (15 Şubat Pazar) ABD takımı kadrosunda yer alması için görevlendirdi." denildi.

Kariyerinde ikinci defa All-Star'a seçilen 28 yaşındaki basketbolcu, bu sezon NBA'de forma giydiği 52 maçta 22 sayı, 5,8 ribaunt ve 3,7 asist ortalamalarıyla oynadı.

Bu yıl 13-15 Şubat tarihlerinde, Los Angeles Clippers'ın evi Intuit Home'daki All-Star organizasyonu, yeni formatla düzenlenecek.

Zenit'ten Duran için flaş açıklama! "F.Bahçe..."
F.Bahçe'ye Amrabat şoku!
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in Azil'i Halit Özgür Sarı: Prag'da bir gece yarısı okudum, tüylerim diken diken oldu!
Başkan Erdoğan yarın DEM parti heyetini kabul edecek
Noa Lang'dan flaş karar!
Transferde flaş karar! Osimhen ve Barcelona...
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
