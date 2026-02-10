CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Beşiktaş Panionios-Beşiktaş GAİN MAÇI CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Panionios-Beşiktaş GAİN MAÇI CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

EuroCup B Grubu 18. haftasında Panionios ile Beşiktaş GAİN karşı karşıya gelecek. Dusan Alimpijevic yönetiminde grubu ilk 2 sırada bitirmeyi ve çeyrek finale kalmayı garantileyen siyah-beyazlı ekip, zorlu Yunanistan deplasmanında kazanmanın yollarını arayacak. 17 hafta sonunda 3 galibiyeti bulunan rakibine karşı hata yapmak istemeyen Beşiktaş, haftayı 13 galibiyetle noktalamayı hedefliyor. Basketbolseverler ise "Panionios-Beşiktaş GAİN maçı canlı izle" konusunu araştırıyor. Peki, Panionios-Beşiktaş GAİN maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Şubat 2026 Salı 18:06
Panionios-Beşiktaş GAİN MAÇI CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

EuroCup B Grubu 18. hafta mücadelesinde Panionios, Beşiktaş GAİN'i konuk edecek. Dusan Alimpijevic yönetiminde ilk 2 sırayı garantileyerek çeyrek final biletini cebine koyan siyah-beyazlılar, Yunanistan deplasmanından galibiyetle dönmeyi amaçlıyor. Geride kalan 17 haftada yalnızca 3 kez kazanan Panionios karşısında hata yapmak istemeyen Beşiktaş, 13. galibiyetini alarak grup etabını güçlü bir şekilde tamamlamanın peşinde. Peki, Panionios-Beşiktaş GAİN maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Panionios-Beşiktaş GAİN maçı ne zaman, saat kaçta?

PANIONIOS-BEŞİKTAŞ GAİN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

EuroCup B Grubu 18. haftasında oynanacak Panionios-Beşiktaş GAİN maçı 10 Şubat Salı günü saat 20.30'da başlayacak.

Panionios-Beşiktaş GAİN maçı hangi kanalda?

PANIONIOS-BEŞİKTAŞ GAİN MAÇI HANGİ KANALDA?

Makis Liougas Spor Salonu'nda oynanacak Panionios-Beşiktaş GAİN maçı Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

PANIONIOS-BEŞİKTAŞ GAİN MAÇI CANLI İZLE

PANIONIOS-BEŞİKTAŞ GAİN MAÇI ÖNCESİ SON NOTLAR

Grubunu ilk 2 sırada bitirmeyi ve çeyrek finale yükselmeyi geçen hafta garantileyen siyah-beyazlıların 12 galibiyeti, 5 mağlubiyeti bulunuyor. İkinci sıradaki Beşiktaş liderlik için Yunanistan deplasmanında kazanıp ikili averajda üstün olduğu ve zirvede yer alan Cosea JL Bourg-en-Bresse'nin kaybetmesini bekleyecek. Panionios ise grupta oynadığı 17 müsabakada 3 galibiyet, 14 yenilgi yaşarken 10. ve son basamakta kendine yer buldu.

PANIONIOS İLE BEŞİKTAŞ GAİN ARASINDA 4. RANDEVU

Tarihleri boyunca 3 defa karşı karşıya gelen Panionios ile Beşiktaş GAİN, EuroCup'ın 18. haftasında 4. kez rakip olacak. Daha önce oynanan 2 karşılaşmayı temsilcimiz kazanırken, 1 mücadeleyi ise Yunan ekibi üstün tamamladı. Panionios-Beşiktaş GAİN maçları ise şu şekilde:

5 Aralık 2025: Beşiktaş GAİN 101-83 Panionios

11 Aralık 2013 Panionios 77-67 Beşiktaş GAİN

6 Kasım 2013: Beşiktaş GAİN 71-57 Panionios

Zenit'ten Duran için flaş açıklama! "F.Bahçe..."
Noa Lang'dan flaş karar!
İngiliz Yahudi meclisinden skandal açıklama! Filistin'e destek veren Guardiola'ya küstah tehdit...
Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'ten Ankara'da sivil anayasa çağrısı: "Bir an önce geçilmeli"
İtalya'da Semih Kılıçsoy çılgınlığı!
Transferde flaş karar! Osimhen ve Barcelona...
