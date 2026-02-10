Newcastle United deplasmanda Tottenham Hotspur'u şans tanımadı

İngiltere Premier Ligi'nin 26. haftasında Newcastle United depalsmanda Tottenham Hotspur'u mağlup etti.
İngiltere Premier Ligi'nin 26. haftasında Newcastle United deplasmanda Tottenham Hotspur'u 2-1'lik skorla mağlup etti.
Newcastle United'a galibiyeti getiren golleri 45+5. dakikada Malick Thiaw ve 68. dakikada Jacob Ramsey kaydetti.
Tottenham'ın tek golü ise 64. dakikada Archie Gray'den geldi.
Bu galibiyetle puanını 36'ya çıkaran Newcastle 10. sıraya yükseldi.
29 puanda kalan Tottenham ise 16. sıraya geriledi.