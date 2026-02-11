Arjantin basınından flaş iddia: Galatasaray Kevin Zenon'un peşinde
Genç futbolcunun özellikle yaz transfer dönemi için ciddi bir aday olarak değerlendirildiği ifade edildi.
Teknik heyetin, Zenon'un hem kanat hem de hücum hattındaki çok yönlü oyununu yakından takip ettiği aktarıldı.
Hızı, bire birdeki etkinliği ve dripling kabiliyetiyle öne çıkan oyuncu için detaylı performans raporları hazırlandığı öğrenildi.
Arjantin pasaportu taşıyan Zenon'un aile köklerinin Suriye'ye dayanması ise dikkat çeken bir diğer detay oldu.
Boca Juniors'un genç yıldızla ilgili yüksek bir bonservis beklentisi içinde olabileceği vurgulandı.
24 yaşındaki sol kanat, yeni başlayan Arjantin Ligi'nde ilk 4 haftanın 3'ünde forma giyerek istikrarlı bir görüntü sergiledi.
Öte yandan Kevin Zenon için Fenerbahçe'nin de ilgisi bulunuyordu.
