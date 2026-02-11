Arjantin basınından flaş iddia: Galatasaray Kevin Zenon'un peşinde

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ara transfer dönemi sona ermiş olsa da Galatasaray'da gelecek adına adımlar atılmaya devam ediyor. Arjantin basını sarı kırmızılı kulübün sol kanat için Kevin Zenon'un peşine düştüğünü duyurdu. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Şubat 2026 Çarşamba 06:50
Sarı-kırmızılılar için Arjantin'den sürpriz bir iddia daha gündeme geldi.

Ara transfer dönemi sona ermiş olsa da Galatasaray'ın scouting çalışmalarını hız kesmeden sürdürdüğü belirtildi.

Arjantin basını, Boca Juniors forması giyen 24 yaşındaki sol kanat Kevin Zenon'un Cim-Bom'un radarında olduğunu yazdı.

Genç futbolcunun özellikle yaz transfer dönemi için ciddi bir aday olarak değerlendirildiği ifade edildi.

Teknik heyetin, Zenon'un hem kanat hem de hücum hattındaki çok yönlü oyununu yakından takip ettiği aktarıldı.

Hızı, bire birdeki etkinliği ve dripling kabiliyetiyle öne çıkan oyuncu için detaylı performans raporları hazırlandığı öğrenildi.

Arjantin pasaportu taşıyan Zenon'un aile köklerinin Suriye'ye dayanması ise dikkat çeken bir diğer detay oldu.

Boca Juniors'un genç yıldızla ilgili yüksek bir bonservis beklentisi içinde olabileceği vurgulandı.

24 yaşındaki sol kanat, yeni başlayan Arjantin Ligi'nde ilk 4 haftanın 3'ünde forma giyerek istikrarlı bir görüntü sergiledi.

Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
