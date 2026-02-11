CANLI SKOR ANA SAYFA
Aston Villa-Brighton maçı izle: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Aston Villa-Brighton maçı izle: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Premier Lig’in 26. haftasında heyecan bu kez Birmingham’da yükseliyor. Sezonun flaş ekibi Aston Villa, 47 puanla 3. sırada yer alırken, taraftarı önünde kazanarak zirve yarışındaki iddiasını sürdürmeyi hedefliyor. Unai Emery’nin öğrencileri, Şampiyonlar Ligi biletini cebine koymak için hata payını sıfıra indirmiş durumda. Diğer tarafta ise 31 puanla 14. basamakta bulunan Brighton, güçlü rakibi karşısında sürpriz bir sonuç alarak üst sıralara tırmanmanın planlarını yapıyor. Peki, Aston Villa-Brighton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 11 Şubat 2026 Çarşamba 08:49
Aston Villa-Brighton maçı izle: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Aston Villa-Brighton maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere'de haftanın en dikkat çeken karşılaşmalarından biri Villa Park'ta sahne alıyor. Ev sahibi Aston Villa, ligin en etkili iç saha performanslarından birine sahip olarak Brighton'ı ağırlarken, konuk ekip ise dinamik oyun yapısıyla bu zorlu deplasmandan puanla dönmeyi amaçlıyor. Zirve mücadelesini ve Avrupa kupaları potasını yakından ilgilendiren bu 90 dakika, her iki takımın da sezon finalindeki konumunu belirleyecek kritik bir eşik niteliğinde. Sahadaki taktik savaşının sonucunu tüm futbolseverler büyük bir merakla bekliyor. İşte Aston Villa-Brighton maçının detayları...

Aston Villa-Brighton MAÇI NE ZAMAN?

Premier Lig'in 26. haftasındaki bu kritik karşılaşma, 11 Şubat 2026 Çarşamba günü oynanacak. Villa Park'ta oynanacak maçta hakem Peter Bankes düdük çalacak.

Aston Villa-Brighton MAÇI SAAT KAÇTA?

Zirve yarışındaki dengeleri değiştirebilecek bu mücadele, Türkiye saati ile 22.30'da başlayacak. Aynı saatte alt sıraları ilgilendiren diğer maçların da oynanacak olması, futbol dolu bir geceyi beraberinde getirecek.

Aston Villa-Brighton MAÇI HANGİ KANALDA?

Aston Villa ile Brighton arasındaki bu zorlu randevu, beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Aston Villa-Brighton MUHTEMEL 11'LER

Aston Villa: Martinez; Cash, Konsa, Torres, Maatsen; Onana, Luiz; Sancho, Rogers, Buendia; Watkins

Brighton: Verbruggen; Kadioglu, Dunk, Boscagli, De Cuyper; Gomez, Baleba, Gross; Minteh, Welbeck, Mitoma

