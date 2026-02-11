Manchester City-Fulham CANLI yayın izle: Maç saati, kanalı ve ilk 11'ler!

CANLI SKOR ANA SAYFA
Premier Lig’de 26. hafta heyecanı dev bir randevuya sahne oluyor. Ligde 50 puanla 2. sırada yer alan ve liderlik koltuğu için gün sayan Manchester City, sahasında orta sıraların dişli ekibi Fulham’ı ağırlıyor. Pep Guardiola’nın öğrencileri, Liverpool galibiyetinin ardından yakaladıkları moralle zirveye bir adım daha yaklaşmayı hedeflerken; 34 puanla 12. sırada bulunan Fulham, zorlu deplasmandan puan çıkararak Avrupa potasına yaklaşmanın hesaplarını yapıyor. Yıldızların sahne alacağı bu dev mücadele futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. Peki, Manchester City-Fulham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 11 Şubat 2026 Çarşamba 08:14
Manchester City-Fulham maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere'de şampiyonluk yarışı kızışırken Manchester City sahasında hata payı bırakmak istemiyor. Erling Haaland ve arkadaşlarının mutlak favori olarak çıkacağı mücadelede, Fulham ise kompakt oyun yapısıyla dev rakibine engel olmaya çalışacak. Sezonun ilk yarısındaki gollü düellonun ardından gözler bir kez daha bu iki ekibin taktik savaşına çevrilmiş durumda. Zirveyi ve orta sıraları yakından ilgilendiren bu karşılaşma, haftanın en çok merak edilen maçlarından biri olarak öne çıkıyor. İşte heyecanın dorukta olacağı Manchester City-Fulham maçının tüm detayları...

Manchester City-Fulham MAÇI NE ZAMAN?

Premier Lig'in 26. haftasındaki bu kritik karşılaşma, 11 Şubat 2026 Çarşamba günü oynanacak. Etihad Stadyumu'nda oynanacak maçta hakem Paul Tierney düdük çalacak.

Manchester City-Fulham MAÇI SAAT KAÇTA?

Zirve yarışındaki dengeleri değiştirebilecek bu mücadele, Türkiye saati ile 22.30'da başlayacak. Aynı saatte alt sıraları ilgilendiren diğer maçların da oynanacak olması, futbol dolu bir geceyi beraberinde getirecek.

Manchester City-Fulham MAÇI HANGİ KANALDA?

Manchester City ile Fulham arasındaki bu zorlu randevu, beIN Sports 3 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Manchester City-Fulham MUHTEMEL 11'LER

Manchester City: Donnarumma; Nunes, Dias, Guehi, Ait-Nouri; Rodri, O'Reilly; Bernardo, Cherki; Semenyo, Haaland

Fulham: Leno; Tete, Andersen, Cuenca, Robinson; Iwobi, Berge; Wilson, Smith Rowe, Chukwueze; Jimenez

