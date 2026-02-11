CANLI SKOR ANA SAYFA
2026 NBA All-Star smaç yarışmasının jüri koltuğunda eski şampiyonlar yer alacak. Dominique Wilkins, Dwight Howard, Nate Robinson ve Brent Barry’nin değerlendireceği organizasyonda beşinci jüri üyesi ise oylamayla belirlenecek. İşte detaylar...

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 11 Şubat 2026 Çarşamba 11:26
2026 NBA All-Star smaç yarışmasında eski şampiyonlar Dominique Wilkins, Dwight Howard, Nate Robinson ve Brent Barry jüri olacak.

NBA'de 2026 All-Star organizasyonu, Los Angeles Clippers'ın evi Intuit Dome'da organize edilecek. Her sene merakla beklenen smaç yarışmasında

Carter Bryant (San Antonio Spurs), Jaxson Hayes (Los Angeles Lakers), Keshad Johnson (Miami Heat) ve Jase Richardson (Orlando Magic) mücadele edecek.

Bu önemli yarışmanın jüri koltuğunda ise eski şampiyonlar yer alacak. NBA'in resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, eski basketbolcular Dominique Wilkins (1985, 1990), Dwight Howard (2008), Nate Robinson (2006, 2009, 2010) ve Brent Barry'nin (1996) jüri üyeliği yapacağı belirtildi.

5. jüri ise Chris 'Lethal Shooter' Matthews, Druski veya Tyler Toney arasında yapılacak oylamadan sonra belli olacak.

DİĞER
