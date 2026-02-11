Meğer Torreira az kalsın Galatasaray'dan ayrılıyormuş!

CANLI SKOR ANA SAYFA
Galatasaray'da Lucas Torreira hakkında sıcak gelişmeler yaşanıyor. Futbolcu ile ilgili son olarak yurt dışından gelen haber gündeme oturdu. Yer alan haberde Uruguaylı yıldızın az kalsın o takıma imza atacağı öğrenildi. İşte tüm detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Şubat 2026 Çarşamba 11:47
Galatasaray'da takımın önemli isimlerinden Lucas Torreira hakkında dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor.

2022/23 sezonunun başında Arsenal'den 6 milyon euro'ya transfer edilen ve Galatasaray ile 3 Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Uruguaylı oyuncunun takımdan ayrılabileceği konuşuluyordu.

Babasının sağlık durumu nedeniyle Güney Amerika'ya dönmek istediği iddiaları üzerine Torreira, düzenlenen bir basın toplantısında konu ile ilgili açıklamalarda bulunmuştu.

20 Ocak'ta konuşan Uruguaylı oyuncu, "Son zamanlarda geleceğim hakkında çok şey konuşuluyor; ben her zaman kalbimle konuştum. Ne yazık ki babam yakın zamanda bazı sağlık sorunları yaşadı. Bu nedenle takıma tamamen odaklanamadım.

Bana destek olan herkese teşekkür ederim. Aileden uzaktayken bu durumları kontrol etmek çok zor. Şu anda ayrılmak istemiyorum. Galatasaray'da oynadığım için çok mutluyum. Bu kulübe aşığım." ifadelerini kullanmıştı.

Brezilya'ya transfer olabileceği konuşulan ve geçtiğimiz günlerde 30 yaşına giren oyuncu için Atletico Mineiro CSO'u (Spor Operasyonları Direktörü) Paulo Bracks'tan dikkat çeken bir açıklama geldi.

Torreira ile ön anlaşmaya vardıklarını açıklayan Bracks, "Onun gelmesini çok isterdim. Gerçekten de kendisiyle görüştük ve hatta bir ön anlaşmaya vardık. Ancak Türkiye'deki sözleşmesi buraya gelmesini engelledi. Kendisine ülkesine ve milli takımına yakın olabileceği bir proje de sunduk ama bu çok zordu. Kulübünde çok önemli bir oyuncu konumunda, bu yüzden maalesef transferi gerçekleştiremedik." sözlerini sarf etti.

Atletico Mineiro forması giyen sol bek Renan Lodi de Lucas Torreira ile konuşarak transferde yardımcı olmaya çalıştı. İkili, 2020/21 sezonunda Atletico Madrid'de birlikte forma giymişti.

Kulüp kaynaklarından alınan bilgilere göre Galatasaray, Torreira'yı uzun vadeli planlamanın önemli parçalarından biri olarak görüyor ve yeni kontrat için hazırlık yapıyor. Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz'ın yıllık kazancının 5 milyon Euro olduğu bilinirken, Torreira'nın da bu seviyeye yükseltilmesi gündemde.

