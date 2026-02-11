Meğer Torreira az kalsın Galatasaray'dan ayrılıyormuş!

Torreira ile ön anlaşmaya vardıklarını açıklayan Bracks, "Onun gelmesini çok isterdim. Gerçekten de kendisiyle görüştük ve hatta bir ön anlaşmaya vardık. Ancak Türkiye'deki sözleşmesi buraya gelmesini engelledi. Kendisine ülkesine ve milli takımına yakın olabileceği bir proje de sunduk ama bu çok zordu. Kulübünde çok önemli bir oyuncu konumunda, bu yüzden maalesef transferi gerçekleştiremedik." sözlerini sarf etti.