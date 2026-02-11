CANLI SKOR ANA SAYFA
Avrupa Badminton Federasyonu ile Türkiye Badminton Federasyonu’nun ortak organizasyonuyla düzenlenen 2026 Avrupa Kadınlar ve Erkekler Badminton Takımlar Şampiyonası başladı. İşte detaylar...

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 11 Şubat 2026 Çarşamba 16:31
Avrupa Badminton Federasyonu ve Türkiye Badminton Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen 2026 Avrupa Kadınlar ve Erkekler Badminton Takımlar Şampiyonası, İstanbul'da başladı.

Başakşehir Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen organizasyonda Avrupa'nın en güçlü 8 kadın ve 8 erkek milli takımı, "Avrupa şampiyonu" ünvanını kazanmak için mücadele ediyor.

Şampiyona, aynı zamanda dünya badminton arenasının en önemli organizasyonlarından biri olan Thomas & Uber Kupası finalleri için de kritik bir eleme niteliği taşıyor.

Kadınlarda Bulgaristan, Fransa ve Çekya, erkeklerde ise Fransa, Almanya ve İsveç ile aynı grupta yer alan ay-yıldızlılar, ev sahibi avantajını kullanarak önemli bir başarıya imza atmayı hedefliyor.

Türkiye Badminton Federasyonu Başkanı Ercan Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, organizasyonun ülke çapında yapılan en büyük badminton şampiyonası olduğuna dikkati çekerek, "Şampiyonanın diğer bir özelliği de 2027 yılında İstanbul'da yapılacak Avrupa Oyunları için test niteliği taşıması. Badminton için son derece önemli bir organizasyon. Biz de bu organizasyona çok iyi hazırlandık. Performans anlamında sporcularımızdan beklentimiz yüksek. Şampiyonanın birinci gününde kadın takımımız Çekya ile yaptığı müsabakayı kazandı. Yarın Fransa ve Bulgaristan ile karşılaşacaklar. Onları da yenip gruptan 1. çıkmak istiyoruz. Erkek takımımızdan da beklentimiz yüksek. Buradaki yarışmacılar yeni badmintonculara ilham kaynağı olacak diye düşünüyorum. Avrupa'nın en iyi takımları buraya gruplarda eleme yaparak geldi. Biz de en iyi takımlar arasına girmeye çalışıyoruz. İyi durumdayız ve gelişerek devam etmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Ev sahibi olmanın büyük bir avantaj olduğunu dile getiren Yıldız, şunları söyledi:

"Buradaki atmosfer çok önemli. Seyirci avantajımız var. Öğrencilerimiz okullardan destek veriyorlar. Tanıdık yüzlerin çok daha fazla olması sporcularımızı motive ediyor ve burada tarih yazacaklarına inanıyorlar. Burada alacağımız derece Türk badminton tarihinde bu anlamda alınmış ilk derece olacak. Bunun da bilincindeler. Biz onların yanındayız. İnşallah bu yarışma önümüzdeki başarılı yılların da habercisi olacak. Uzun vadeli düşünüyoruz ve büyük hedefler koyduk. Türk badmintonunun başarılarını önümüzdeki yıllarda da sporseverlerle paylaşmak istiyoruz. Böyle güzel bir atmosferi oluşturan Gençlik ve Spor Bakanlığımıza, Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğümüze, Spor Toto Teşkilatımıza, Sayın Bakanımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Türk badmintonuna çok büyük destek veriyorlar. Bu vesileyle emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum."

Organizasyon, 15 Şubat'ta oynanacak kadınlar ve erkekler finalleriyle sona erecek.

