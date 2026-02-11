Galatasaray'a Salah transferinde üzen haber!

CANLI SKOR ANA SAYFA
Süper Lig devlerinden Galatasaray'ın yaz transfer sezonunda kadrosuna katmak istediği Mohamed Salah ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Futbolcunun yeni adresinin Suudi Arabistan olacağı vurgulanırken transferdeki Fenerbahçe'nin eski yıldızı En-Nesyri ile ilgili o detay dikkat çekti.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Şubat 2026 Çarşamba 15:56 Güncelleme Tarihi: 11 Şubat 2026 Çarşamba 16:01
Galatasaray'ın bir süredir Mohamed Salah'ı yakından takip ettiği bilinirken, yıldız futbolcunun geleceğine dair ortaya çıkan son gelişmeler sarı-kırmızılı camiada da dikkatle izleniyor.

Fransız basınından, Arap futbol pazarı konusunda uzmanlığıyla öne çıkan Footmercato'nun haberine göre Suudi Arabistan temsilcisi Al Ittihad, Liverpool'un yıldızı Mohamed Salah ile yaz transfer dönemi için temas halinde.

Haberde, Salah'ın menajeri Ramy Abbas Issa ile Suudi kulübü arasında temasların başladığı ve Mısırlı yıldızın, önceki yıllara kıyasla Suudi Arabistan seçeneğine daha açık olduğu vurgulandı.

33 yaşındaki Salah, Liverpool ile sözleşmesini 2027 yılına kadar uzatmış ve 2024–25 sezonunda attığı gollerle takımının Premier League performansında önemli rol oynamıştı. Buna rağmen sezon içinde teknik direktör Arne Slot ile yaşadığı gerilim dikkat çekmişti.

Kasım sonu ve aralık başında yedek kalmasının ardından mutsuzluğunu dile getiren Salah, yaptığı açıklamalarda hem kulübü hem de teknik heyeti eleştirerek takımın sorunlarının sorumluluğunun kendisine yüklendiğini ifade etmişti.

Bu süreçte Slot, yıldız oyuncuyu Şampiyonlar Ligi aşamasında Inter ile oynanan ve Liverpool'un 1-0 kazandığı maçın kadrosuna da almamıştı.

İkili arasındaki görüşmelerin ardından Salah, Afrika Uluslar Kupası için milli takıma katıldı ve dönüşünden sonra yeniden düzenli olarak ilk 11'de forma giymeye başladı.

Bu sezon Liverpool formasıyla 25 maçta süre alan 33 yaşındaki yıldız, 6 gol 6 asistlik performans sergiledi.

Mohamed Salah, sezon sonunda Al Ittihad ile sözleşme imzalaması durumunda Fenerbahçe'den Arabistan ekibinin yolunu tutan Youssef En-Nesyri ile takım arkadaşı olacak.

