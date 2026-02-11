Galatasaray'a Salah transferinde üzen haber!

33 yaşındaki Salah, Liverpool ile sözleşmesini 2027 yılına kadar uzatmış ve 2024–25 sezonunda attığı gollerle takımının Premier League performansında önemli rol oynamıştı. Buna rağmen sezon içinde teknik direktör Arne Slot ile yaşadığı gerilim dikkat çekmişti.

Kasım sonu ve aralık başında yedek kalmasının ardından mutsuzluğunu dile getiren Salah, yaptığı açıklamalarda hem kulübü hem de teknik heyeti eleştirerek takımın sorunlarının sorumluluğunun kendisine yüklendiğini ifade etmişti.