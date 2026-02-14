CANLI SKOR ANA SAYFA
Asensio'nun performansı dış basında! İşte yaptıkları benzetme...

Asensio'nun performansı dış basında! İşte yaptıkları benzetme...

Fenerbahçe'nin İspanyol yıldızı Marco Asensio, sarı lacivertli formayla gösterdiği performans ile parmak ısırtıyor. Yıldız oyuncunun bu form grafiği yabancı basının da gözünden kaçmadı. İşte dış basında Asensio için yapılan benzetme...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Şubat 2026 Cumartesi 23:36 Güncelleme Tarihi: 14 Şubat 2026 Cumartesi 23:42
Asensio'nun performansı dış basında! İşte yaptıkları benzetme...

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor deplasmanına konuk olan Fenerbahçe, gol düellosu tadında geçen maçta bordo mavili ekibi 3-2 mağlup ederek çok değerli 3 puanın sahibi oldu.

Asensio'nun performansı dış basında! İşte yaptıkları benzetme...

Fenerbahçe'nin İspanyol yıldızı Marco Asensio, göz kamaştıran performansını bu maçta da sürdürdü ve skora katkısıyla fark yarattı.

Asensio'nun performansı dış basında! İşte yaptıkları benzetme...

Paul Onuachu'dan orta sahada kaptığı top sonrası Fenerbahçe'nin atağını başlatan Asensio, atağın devamında Kerem Aktürkoğlu'na şık bir asist yaptı.

Asensio'nun performansı dış basında! İşte yaptıkları benzetme...

İkinci devrenin başında bu kez Kerem'in pasında düzgün bir vuruş çıkararak Onana'yı avlayan Asensio maçın skorunu belirleyen golü kaydetti ve takımına 3 puanı getirdi.

Asensio'nun performansı dış basında! İşte yaptıkları benzetme...

İspanyol yıldızın formu her maç yükselerek devam ederken yakaladığı istatistik de onu Avrupa'nın en iyileri arasına soktu.

Asensio'nun performansı dış basında! İşte yaptıkları benzetme...

Son 14 lig maçının 12'sinde gol atarak ya da yaptığı asistlerle skora katkı sağlayan Asensio, bu sezon Avrupa'nın büyük liglerinde gol ve asist istatistiklerinde üst sıralarda yer aldı.

Asensio'nun performansı dış basında! İşte yaptıkları benzetme...

- Michael Olise / B. Münih (10 gol - 16 asist)
- Luis Diaz / B. Münih (13 gol - 10 asist)
- Marco Asensio / F.Bahçe (10 gol - 8 asist)
- Lamine Yamal / Barcelona(10 gol - 8 asist)

Asensio'nun performansı dış basında! İşte yaptıkları benzetme...

DIŞ BASININ GÖZÜNDEN KAÇMADI

Asensio'nun bu form grafiği yabancı basının da dikkatini çekti.

Asensio'nun performansı dış basında! İşte yaptıkları benzetme...

Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u 3-2 mağlup ettiği dev mücadelenin ardından ülkesi İspanya'da ve Avrupa'nın diğer ülkelerinden spor basını Asensio'yu överken, İspanyol yıldız için şu ifadeler kullanıldı:

Asensio'nun performansı dış basında! İşte yaptıkları benzetme...

"Marco Asensio maçta yaptığı asist ve attığı galibiyet golüyle belirleyici figür olarak maça imzasını attı."

Asensio'nun performansı dış basında! İşte yaptıkları benzetme...

"Maçın adamı: Marco Asensio, ilk yarıdaki asisti ve ikinci yarıda attığı galibiyet golüyle maçı şekillendiren isim oldu."

