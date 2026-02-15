Galatasaray'da kulübe etkisi! Okan Buruk geniş kadronun sefasını sürüyor

Tarihinin en pahalı kadrosunu kuran Galatasaray'da ligin ilk yarısında eleştirilen en önemli konu kulübenin yetersizliği olmuştu. Ancak ara transfer döneminde yapılan hamleler ile bu durum tamamen ortadan kalktı ve teknik direktör Okan Buruk artık geniş kadronun keyfini sürmeye başladı. Kritik Juventus maçını düşünerek bazı oyuncularını dinlendiren ve bazı isimleri ikinci yarıda oyuna alan başarılı çalıştırıcı herkesi kullanıyor. Kulübede Günay, Jakobs, Kaan, Singo, Sallai, Sara, Asprilla Torreira, Nhaga ve Barış gibi isimler vardı.

YENİ YILDIZLAR ÇOK BEĞENİLDİ

Sadece bu fotoğraf bile yüzleri güldürürken ikinci yarıda oyuna giren isimler çok önemli katkı verdi. Barış Alper Yılmaz, Icardi'nin hat-trick yaptığı golde asisti yaparken, Singo ise Onguene'nin kendi kalesine attığı golde ortayı yapan isim olmuştu. Bunun yanı sıra yeni transferdenden 18 yaşındaki Nhaga ve kiralık gelen Asprilla'nın da performansları izleyenlerden tam not aldı. Teknik direktör Okan Buruk, Sane'nin de iyileşmesinden sonra kadro kurmakta tatlı bir zorluk yaşayacağa benziyor.