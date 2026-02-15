Galatasaray’dan Mauro Icardi’ye sözleşme şartı!
Galatasaray'da yeni sözleşme talebi masada; ancak yönetim karar için sezonun finalini işaret ediyor. Mauro Icardi'nin kaderi, hem şampiyonluk yolundaki tabloya hem de sahadaki belirleyici rolüne bağlı. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2026 Pazar 06:50
Aslan'daki mukavelesini uzatmak isteyen Mouro İcardi'nin temsilcisi Elio Pino, bir süre önce İstanbul'a geldi ve sarı-kırmızılı yetkililerle görüştü.
Tangocu'nun performansını yakından takip eden Galatasaray yönetimi, henüz anlaşma yapmadı.
Sarı-kırmızılı yetkililer, İcardi'nin geleceğiyle ilgili kararı sezon sonuna bıraktı.
Sabah'ta yer alan habere göre; Galatasaray tekrar şampiyon olursa ve 32 yaşındaki oyuncu, atacağı gollerle katkıda bulunursa yeni sözleşmesi hemen önüne koyulacak.
Kariyerine en az 2 sene daha sarı-kırmızılı takımda devam etmek isteyen deneyimli yıldız, 10 milyon Euro'yu bulan ücretinde indirim yapmaya hazır durumda.
İcardi devre arasında Juventus'un gündemine gelmiş ancak tecrübeli futbolcunun net tavrı sonrası İtalyan devi geri vites yapmıştı.
