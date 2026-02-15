Spor yazarları Trabzonspor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Tedesco'nun savunma 4-1-4-1, topa sahip olduğunda da 4-3-1-2'ye dönen formasyonunda, sızma koşular, Kerem'in arayışları, özellikle solda Mert Müldür üstünden hamleleri ile çok etkili geldiler. Kante sağ çizgiye yakın, tüm merkez ise Guendouzi'de. Fransız'ın mükemmel oyunu, Kante'nin solukluğunun da üstünü örttü. Cherif'in enerjisinin fark edilmesi, son bölümdeki Musaba – Nene hamleleri Tedesco'nun verdiği göz dağıydı. "Üstüme gelme, cezayı keserim" diyordu belki de. Kazanmak fikstürde Fenerbahçe'nin önünü açtı, dertleri rakiplerine bıraktılar. Uzun süre sonra "Şampiyon gibi" oynayan, oyunu okuyan bir takım var.