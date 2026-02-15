Trio ekibi Trabzonspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi
Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Trabzonspor'u 3-2 mağlup ederek zirve takibini sürdürdü. Trio ekibi, Trabzonspor - Fenerbahçe maçının tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdi. İşte detaylar...
Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri Anderson Talisca, Kerem Aktürkoğlu ve Marco Asensio kaydetti.
Trabzonspor'un Ernest Muçi ve Paul Onuachu ile bulduğu goller, mağlubiyete engel olamadı.
Eski hakemler Deniz Çoban, Bülent Yıldırım ve Bahattin Duran, Trabzonspor - Fenerbahçe maçının tartışmalı pozisyonlarını yayıncı kuruluşta yayınlanan Trio programında değerlendirdi. İşte o yorumlar...
FENERBAHÇE'NİN İLK GOLÜNDEN ÖNCE ELLE OYNAMA VAR MI?
Bahattin Duran: İsmail'in topu göğüs bölgesiyle önüne aldığını görüyorum, ele temas görmüyorum. Fenerbahçe'nin golünde bir ihlal yok. Pazu bölgesine bile gelse "arm pit" bölgesine gelirdi, orası da ihlal gerektirmez.
Deniz Çoban: Kolun vücutla birleştiği yerin alt kısmından bir çizgi çizeriz, onun üstü ihlal olmayacak yer sayılır. Bu da ihlal olmayacak konuma çarpıyor.
Bülent Yıldırım: İhlal sayılabilecek bir bölgeye teması ihtimal dahilinde değil. Koltuk altı üstüne temas etmiş, elle oynama yok.
TALISCA'NIN KART GÖRDÜĞÜ POZİSYONDA KARAR DOĞRU MU?
Bahattin Duran: Canlı izlerken net sarı kart dedim, detaylı incelediğimizde ise karttan tasarruf edilebileceğini söyleyebilirim.
Deniz Çoban: İlk izlediğimde Talisca'nın kontrolsüz bir hamle yaptığını düşündüm ama şimdi baktığımda topa uzanmış bir ayak, sonrasında dizi baldıra gelmiş. Sarı kartın fazla olduğunu düşünüyorum.
Bülent Yıldırım: Bence de sadece faul olmalıydı sarı karta katılmadım.
TRABZONSPOR'UN 2. GOLÜNDEN ÖNCE FAUL VAR MI?
Deniz Çoban: Bu hamlenin etkileme ihtimali var. Burada faul çalınsa çok daha doğru olur. Hakemi de yorumundan dolayı eleştiremem. Hakem 'temas yeterli değil, Kerem'i bu kadar bozacak bir hamle değil, ayakta durabilirdi, teması kullanarak kendini bıraktı' diyorsa saygı duyarım.
Bahattin Duran: Hakemi eleştiremem. Maç içinde zaten canlıda, bunu anlamadık. Bu tekrarda bu belli oluyor. Bu açıyı izleyince faul diyorum. Hakemi eleştiremem, hakem görmemiş olabilir. Bizim elimizde bu imkan var, görüntü geldi önümüze. Faul diyorum.
Bülent Yıldırım: Subjektif bir karar. Hem sağ ayağa darbe hem diz darbesiyle Kerem'i bozdu. Bence faul.
ONUACHU'NUN SON DAKİKALARDA OOSTERWOLDE'YE YAPTIĞI FAUL
Bahattin Duran: Onuachu, doğrudan Oosterwolde'nin üstüne koştu ve topsuz alanda itti. Halil Umut Meler, görüp kendisi faul verdi. Döndü, yakaladı. Sarı kart eksik kaldı.
Deniz Çoban: Onuachu'nun gelişine kart düşünülür mü? Halil Umut Meler'in şu maçtaki hangi kararını ağır eleştirirsiniz deseler, bunu derim. Çok kitabın ortasından bir hata. Sportmenliğe aykırı faul. Hakemin üzerine koşarak geldi. Bir şekilde kart çıkar.
Bülent Yıldırım: Kart çıkarmalıydı.
