Haberler Fenerbahçe Trio ekibi Trabzonspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Trio ekibi Trabzonspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Trabzonspor'u 3-2 mağlup ederek zirve takibini sürdürdü. Trio ekibi, Trabzonspor - Fenerbahçe maçının tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2026 Pazar 09:36
Trio ekibi Trabzonspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Trendyol Süper Lig'in 21. haftası dev bir mücadeleye sahne oldu.

Trio ekibi Trabzonspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

İki ezeli rakip Trabzonspor ile Fenerbahçe, Papara Park'ta karşı karşıya geldi.

Trio ekibi Trabzonspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Sarı-lacivertliler, rakibini 3-2 mağlup ederek lider Galatasaray'ı takibini sürdürdü.

Trio ekibi Trabzonspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri Anderson Talisca, Kerem Aktürkoğlu ve Marco Asensio kaydetti.

Trio ekibi Trabzonspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Trabzonspor'un Ernest Muçi ve Paul Onuachu ile bulduğu goller, mağlubiyete engel olamadı.

Trio ekibi Trabzonspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Eski hakemler Deniz Çoban, Bülent Yıldırım ve Bahattin Duran, Trabzonspor - Fenerbahçe maçının tartışmalı pozisyonlarını yayıncı kuruluşta yayınlanan Trio programında değerlendirdi. İşte o yorumlar...

Trio ekibi Trabzonspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

FENERBAHÇE'NİN İLK GOLÜNDEN ÖNCE ELLE OYNAMA VAR MI?

Bahattin Duran: İsmail'in topu göğüs bölgesiyle önüne aldığını görüyorum, ele temas görmüyorum. Fenerbahçe'nin golünde bir ihlal yok. Pazu bölgesine bile gelse "arm pit" bölgesine gelirdi, orası da ihlal gerektirmez.

Deniz Çoban: Kolun vücutla birleştiği yerin alt kısmından bir çizgi çizeriz, onun üstü ihlal olmayacak yer sayılır. Bu da ihlal olmayacak konuma çarpıyor.

Bülent Yıldırım: İhlal sayılabilecek bir bölgeye teması ihtimal dahilinde değil. Koltuk altı üstüne temas etmiş, elle oynama yok.

Trio ekibi Trabzonspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

TALISCA'NIN KART GÖRDÜĞÜ POZİSYONDA KARAR DOĞRU MU?

Bahattin Duran: Canlı izlerken net sarı kart dedim, detaylı incelediğimizde ise karttan tasarruf edilebileceğini söyleyebilirim.

Deniz Çoban: İlk izlediğimde Talisca'nın kontrolsüz bir hamle yaptığını düşündüm ama şimdi baktığımda topa uzanmış bir ayak, sonrasında dizi baldıra gelmiş. Sarı kartın fazla olduğunu düşünüyorum.

Bülent Yıldırım: Bence de sadece faul olmalıydı sarı karta katılmadım.

Trio ekibi Trabzonspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

TRABZONSPOR'UN 2. GOLÜNDEN ÖNCE FAUL VAR MI?

Deniz Çoban: Bu hamlenin etkileme ihtimali var. Burada faul çalınsa çok daha doğru olur. Hakemi de yorumundan dolayı eleştiremem. Hakem 'temas yeterli değil, Kerem'i bu kadar bozacak bir hamle değil, ayakta durabilirdi, teması kullanarak kendini bıraktı' diyorsa saygı duyarım.

Bahattin Duran: Hakemi eleştiremem. Maç içinde zaten canlıda, bunu anlamadık. Bu tekrarda bu belli oluyor. Bu açıyı izleyince faul diyorum. Hakemi eleştiremem, hakem görmemiş olabilir. Bizim elimizde bu imkan var, görüntü geldi önümüze. Faul diyorum.

Bülent Yıldırım: Subjektif bir karar. Hem sağ ayağa darbe hem diz darbesiyle Kerem'i bozdu. Bence faul.

Trio ekibi Trabzonspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

ONUACHU'NUN SON DAKİKALARDA OOSTERWOLDE'YE YAPTIĞI FAUL

Bahattin Duran: Onuachu, doğrudan Oosterwolde'nin üstüne koştu ve topsuz alanda itti. Halil Umut Meler, görüp kendisi faul verdi. Döndü, yakaladı. Sarı kart eksik kaldı.

Deniz Çoban: Onuachu'nun gelişine kart düşünülür mü? Halil Umut Meler'in şu maçtaki hangi kararını ağır eleştirirsiniz deseler, bunu derim. Çok kitabın ortasından bir hata. Sportmenliğe aykırı faul. Hakemin üzerine koşarak geldi. Bir şekilde kart çıkar.

Bülent Yıldırım: Kart çıkarmalıydı.

