Usta yazardan derbi sonrası flaş eleştiri: Hayal kırıklığı
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasındaki dev derbide Fenerbahçe, deplasmanda Trabzonspor'u 3-2 mağlup etti. Şampiyonluk yarışında kritik öneme sahip mücadele sonrası usta yazar Ömer Üründül'ün o değerlendirmeleri dikkat çekti. İşte o yazı... | Son dakika spor haberleri
Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2026 Pazar 09:27
"ERKEN SKOR AVANTAJINA RAĞMEN..."
"Trabzonspor'a gelince; erken skor avantajı moraline rağmen Fenerbahçe son 15 dakika oyundan düşene kadar oyunu hiç kontrole alamadılar. Onuachu'yu daha çok beslemeleri gerekirdi. Folcarelli hiç iyi değildi. Augusto hiçbir şey yapmadı ama en büyük hayal kırıklığı Oulai'ydi."
