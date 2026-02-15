Usta yazardan derbi sonrası flaş eleştiri: Hayal kırıklığı

"EN GÜZELİ ÜÇÜNCÜ GOLDÜ" "Papara Park'ta seyir zevki yüksek bir maç izledik. Fenerbahçe, skor dezavantajına düşmesine rağmen 90 dakikanın sonunda önemli bir galibiyet aldı. Tedesco, bu maçta hem doğrular hem de yanlışlar yaptı. Öncelikle İsmail ile başlaması doğruydu. Zaten İsmail ile Guendouzi müthişti. Bu iki oyuncunun da yapısı üst düzey ikili mücadele ve kondisyon taşıyor. Fenerbahçe'nin golleri de yapılışı ve hazırlanışı açısından güzeldi ama en güzeli üçüncü goldü."

"KANTE HAZIR DEĞİLDİ" "Tedesco'nun en büyük yanlışına gelince; Kante fizik olarak hazır değil. Onu bir an önce güçlendirip, takıma uyum sağlamasını istiyor ama bu maç, o maç değildi. Bu yüzden takım dün gece bir kişi eksikti. Ayrıca bu maç Cherif için de değildi. Son hamlelerini de doğru bulmadım. Risk alan rakip karşısında Kerem'i çıkarmaması, yanına tek sprinter alması ve de Kante'nin yerine Fred'i sahaya sürmesi gerekirdi. Bu yüzden son 10 dakika sıkıntılı geçti."