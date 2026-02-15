CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Usta yazardan derbi sonrası flaş eleştiri: Hayal kırıklığı

Usta yazardan derbi sonrası flaş eleştiri: Hayal kırıklığı

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasındaki dev derbide Fenerbahçe, deplasmanda Trabzonspor'u 3-2 mağlup etti. Şampiyonluk yarışında kritik öneme sahip mücadele sonrası usta yazar Ömer Üründül'ün o değerlendirmeleri dikkat çekti.

15 Şubat 2026 Pazar
Usta yazardan derbi sonrası flaş eleştiri: Hayal kırıklığı

"EN GÜZELİ ÜÇÜNCÜ GOLDÜ"

"Papara Park'ta seyir zevki yüksek bir maç izledik. Fenerbahçe, skor dezavantajına düşmesine rağmen 90 dakikanın sonunda önemli bir galibiyet aldı. Tedesco, bu maçta hem doğrular hem de yanlışlar yaptı. Öncelikle İsmail ile başlaması doğruydu. Zaten İsmail ile Guendouzi müthişti. Bu iki oyuncunun da yapısı üst düzey ikili mücadele ve kondisyon taşıyor. Fenerbahçe'nin golleri de yapılışı ve hazırlanışı açısından güzeldi ama en güzeli üçüncü goldü."

Usta yazardan derbi sonrası flaş eleştiri: Hayal kırıklığı

"KANTE HAZIR DEĞİLDİ"

"Tedesco'nun en büyük yanlışına gelince; Kante fizik olarak hazır değil. Onu bir an önce güçlendirip, takıma uyum sağlamasını istiyor ama bu maç, o maç değildi. Bu yüzden takım dün gece bir kişi eksikti. Ayrıca bu maç Cherif için de değildi. Son hamlelerini de doğru bulmadım. Risk alan rakip karşısında Kerem'i çıkarmaması, yanına tek sprinter alması ve de Kante'nin yerine Fred'i sahaya sürmesi gerekirdi. Bu yüzden son 10 dakika sıkıntılı geçti."

Usta yazardan derbi sonrası flaş eleştiri: Hayal kırıklığı

"GERÇEK BİR PROFESYONEL"

"Yorulana kadar Asensio iyiydi. Mert de gerçek bir profesyonel. Her şeye rağmen böyle zor bir deplasmandan üç puan çıkardığı için Tedesco'yu tebrik ediyorum."

Usta yazardan derbi sonrası flaş eleştiri: Hayal kırıklığı

"ERKEN SKOR AVANTAJINA RAĞMEN..."

"Trabzonspor'a gelince; erken skor avantajı moraline rağmen Fenerbahçe son 15 dakika oyundan düşene kadar oyunu hiç kontrole alamadılar. Onuachu'yu daha çok beslemeleri gerekirdi. Folcarelli hiç iyi değildi. Augusto hiçbir şey yapmadı ama en büyük hayal kırıklığı Oulai'ydi."

