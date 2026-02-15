Galatasaraylı eski yıldızın oğlu Fenerbahçe'ye transfer oluyor!

HAKAN BALTA'NIN OĞLU İÇİN DEVREYE GİRDİLER Sabah'ın haberine göre; son yıllarda Bartuğ Elmaz ve Yusuf Akçiçek gibi Florya ürünü gençleri kapan Fenerbahçe, Hakan Balta'nın oğlu Çağrı'yı da renklerine bağlıyor.