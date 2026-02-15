CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Galatasaraylı eski yıldızın oğlu Fenerbahçe'ye transfer oluyor!

Galatasaraylı eski yıldızın oğlu Fenerbahçe'ye transfer oluyor!

Son olarak Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Trabzonspor'u 3-2'lik skorla mağlup eden Fenerbahçe'de transferde sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerin ezeli rakibi Galatasaray'da önemli izler bırakan o futbolcunun oğlunu transfer edeceği öğrenildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2026 Pazar 10:39
Galatasaraylı eski yıldızın oğlu Fenerbahçe'ye transfer oluyor!

Fenerbahçe son olarak Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya geldi.

Galatasaraylı eski yıldızın oğlu Fenerbahçe'ye transfer oluyor!

Kanarya şampiyonluk yarışında hayati öneme sahip olan maçtan 3-2'lik skorla galip ayrıldı.

Galatasaraylı eski yıldızın oğlu Fenerbahçe'ye transfer oluyor!

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri; 15. dakikada Talisca, 34'de Kerem Aktürkoğlu ve 48. dakikada Asensio kaydetti.

Galatasaraylı eski yıldızın oğlu Fenerbahçe'ye transfer oluyor!

Domenico Tedesco'nun öğrencileri bu maçın ardından ligde 52 puanla 2. sırada bulunuyor. Fenerbahçe'nin ezeli rakibi Galatasaray ise 55 puanla ligde lider konumda yer alıyor.

Galatasaraylı eski yıldızın oğlu Fenerbahçe'ye transfer oluyor!

Trabzonspor galibiyeti ile şampiyonluk yarışında önemli bir moral bulan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Galatasaraylı eski yıldızın oğlu Fenerbahçe'ye transfer oluyor!

Kanarya'nın son olarak oldukça sürpriz bir ismi kadrosuna katmaya yakın olduğu öğrenildi.

Galatasaraylı eski yıldızın oğlu Fenerbahçe'ye transfer oluyor!

HAKAN BALTA'NIN OĞLU İÇİN DEVREYE GİRDİLER

Sabah'ın haberine göre; son yıllarda Bartuğ Elmaz ve Yusuf Akçiçek gibi Florya ürünü gençleri kapan Fenerbahçe, Hakan Balta'nın oğlu Çağrı'yı da renklerine bağlıyor.

Galatasaraylı eski yıldızın oğlu Fenerbahçe'ye transfer oluyor!

A Takım'da süre bulamayacağını düşünen 17 yaşındaki santraforun kulüpten ayrılma kararı aldığı aktarıldı.

Galatasaraylı eski yıldızın oğlu Fenerbahçe'ye transfer oluyor!

Fenerbahçe ile prensipte anlaşan 2008 doğumlu yıldız adayı, Galatasaray'la sözleşme imzalamadı.

Galatasaraylı eski yıldızın oğlu Fenerbahçe'ye transfer oluyor!

Fenerbahçe'nin Mayıs ayında 18 yaşına girecek olan Çağrı Balta ile yaptığı görüşmelerde son aşamaya geldiği bilgisi var.

Galatasaray'a transfer müjdesi!
Maçın ardından yıldız isme büyük övgü!
DİĞER
Manchester City – Galatasaray maçı için dikkat çeken yorum: “Kesinlikle ezilmediler”
Başkan Erdoğan’dan Orta Doğu ve Afrika'ya peş peşe çıkarma! Önce BAE sonra Etiyopya | Masada Gazze çantada ekonomi
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
İspanya'da gündem Asensio! Milli takım...
Çakar'dan flaş yorum! İsmail Yüksek'in pozisyonu...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İspanya'da gündem Asensio! Milli takım... İspanya'da gündem Asensio! Milli takım... 10:15
Göztepe - Kayserispor maçı detayları! Göztepe - Kayserispor maçı detayları! 10:15
Kocaelispor-Gaziantep FK maçı detayları! Kocaelispor-Gaziantep FK maçı detayları! 09:49
Trio ekibi yorumladı! F.Bahçe'nin ilk golünden önce... Trio ekibi yorumladı! F.Bahçe'nin ilk golünden önce... 09:35
Derbi sonrası flaş eleştiri: Hayal kırıklığı Derbi sonrası flaş eleştiri: Hayal kırıklığı 09:26
Çakar'dan flaş yorum! İsmail Yüksek'in pozisyonu... Çakar'dan flaş yorum! İsmail Yüksek'in pozisyonu... 09:04
Daha Eski
Maçın ardından yıldız isme büyük övgü! Maçın ardından yıldız isme büyük övgü! 08:34
Muhteşem derbi Kanarya'nın! Muhteşem derbi Kanarya'nın! 01:13
Tedesco'dan maç sonu o isme övgü dolu sözler! Tedesco'dan maç sonu o isme övgü dolu sözler! 01:13
Fatih Tekke: F.Bahçe 3 şut attı 3'ü de gol oldu! Fatih Tekke: F.Bahçe 3 şut attı 3'ü de gol oldu! 01:13
Asensio'nun performansı dış basında! Asensio'nun performansı dış basında! 01:13
Tedesco rekora koşuyor! Tedesco rekora koşuyor! 01:13