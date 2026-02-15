Galatasaraylı eski yıldızın oğlu Fenerbahçe'ye transfer oluyor!
Son olarak Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Trabzonspor'u 3-2'lik skorla mağlup eden Fenerbahçe'de transferde sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerin ezeli rakibi Galatasaray'da önemli izler bırakan o futbolcunun oğlunu transfer edeceği öğrenildi. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2026 Pazar 10:39
Domenico Tedesco'nun öğrencileri bu maçın ardından ligde 52 puanla 2. sırada bulunuyor. Fenerbahçe'nin ezeli rakibi Galatasaray ise 55 puanla ligde lider konumda yer alıyor.
Trabzonspor galibiyeti ile şampiyonluk yarışında önemli bir moral bulan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.
Kanarya'nın son olarak oldukça sürpriz bir ismi kadrosuna katmaya yakın olduğu öğrenildi.
HAKAN BALTA'NIN OĞLU İÇİN DEVREYE GİRDİLER
Sabah'ın haberine göre; son yıllarda Bartuğ Elmaz ve Yusuf Akçiçek gibi Florya ürünü gençleri kapan Fenerbahçe, Hakan Balta'nın oğlu Çağrı'yı da renklerine bağlıyor.
A Takım'da süre bulamayacağını düşünen 17 yaşındaki santraforun kulüpten ayrılma kararı aldığı aktarıldı.
Fenerbahçe ile prensipte anlaşan 2008 doğumlu yıldız adayı, Galatasaray'la sözleşme imzalamadı.
Fenerbahçe'nin Mayıs ayında 18 yaşına girecek olan Çağrı Balta ile yaptığı görüşmelerde son aşamaya geldiği bilgisi var.
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.