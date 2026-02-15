CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Eyüpspor maçında flaş gelişme! Galatasaraylı yıldız için Hollanda'dan bizzat geldi

Eyüpspor maçında flaş gelişme! Galatasaraylı yıldız için Hollanda'dan bizzat geldi

Galatasaray son olarak Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında sahasında İkas Eyüpspor'u 5-1'lik skorla mağlup ederken maçın ardından flaş gerçek ortaya çıktı. Cimbom'da yıldız ismi izlemek için Hollanda'dan çalıştırıcının geldiği öğrenildi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2026 Pazar 11:19 Güncelleme Tarihi: 15 Şubat 2026 Pazar 11:26
Eyüpspor maçında flaş gelişme! Galatasaraylı yıldız için Hollanda'dan bizzat geldi

Galatasaray son olarak Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında sahasında İkas Eyüpspor ile karşı karşıya geldi.

Eyüpspor maçında flaş gelişme! Galatasaraylı yıldız için Hollanda'dan bizzat geldi

Cimbom bu mücadeleden 5-1'lik skorla galip ayrıldı. Süper Lig'de ezeli rakibi Fenerbahçe'nin önünde lider konumda bulunan sarı-kırmızılılarda Eyüpspor maçında bazı isimler performansıyla büyük alkış aldı.

Eyüpspor maçında flaş gelişme! Galatasaraylı yıldız için Hollanda'dan bizzat geldi

Ara transfer döneminde G.Saray'ın en başarılı hamlesi olarak gösterilen Noa Lang, inanılmaz bir katkı vermeye başladı.

Eyüpspor maçında flaş gelişme! Galatasaraylı yıldız için Hollanda'dan bizzat geldi

Eyüpspor önünde sol kanadı çok verimli kullanan, Mauro Icardi'nin attığı ilk gol öncesinde kaleciden dönen sert şutu çeken isim olan Noa Lang maçın en etkili isimleri arasında yer aldı.

Eyüpspor maçında flaş gelişme! Galatasaraylı yıldız için Hollanda'dan bizzat geldi

Icardi ve Osimhen'in ardından kürsüye çıkmayı başaran Hollandalı futbolcu muhteşem bir etki yarattı. Juventus'u yakından tanıyan Noa Lang'ın yükselen formuyla birlikte salı günü sahaya çıkması bekleniyor.

Eyüpspor maçında flaş gelişme! Galatasaraylı yıldız için Hollanda'dan bizzat geldi

KOEMAN YAKINDAN İZLEDİ

Ayrıca Eyüpspor mücadelesinde Lang yakın takibe alındı. Hollanda Milli Takımı Yardımcı Antrenörü Erwin Koeman karşılaşmayı RAMS Park'ta tribünden izleyip Noa Lang'ı takip etti.

Eyüpspor maçında flaş gelişme! Galatasaraylı yıldız için Hollanda'dan bizzat geldi

Hollanda Milli Takımı'nın önemli bir parçası olan 26 yaşındaki futbolcunun performansı yüzleri güldürdü. Böyle giderse zorunlu olmasa da satın alma opsiyonunun kullanılması bekleniyor.

Eyüpspor maçında flaş gelişme! Galatasaraylı yıldız için Hollanda'dan bizzat geldi

Daha önce üvey babası Nourdin Boukhari'nin Kasımpaşa'da oynadığı dönemde 1 yıl Beşiktaş altyapısında yer alan Noa Lang, İstanbul'a hiç uyum sorunu yaşamadı.

