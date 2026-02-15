Eyüpspor maçında flaş gelişme! Galatasaraylı yıldız için Hollanda'dan bizzat geldi
Galatasaray son olarak Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında sahasında İkas Eyüpspor'u 5-1'lik skorla mağlup ederken maçın ardından flaş gerçek ortaya çıktı. Cimbom'da yıldız ismi izlemek için Hollanda'dan çalıştırıcının geldiği öğrenildi. İşte detaylar...
Eyüpspor önünde sol kanadı çok verimli kullanan, Mauro Icardi'nin attığı ilk gol öncesinde kaleciden dönen sert şutu çeken isim olan Noa Lang maçın en etkili isimleri arasında yer aldı.
Icardi ve Osimhen'in ardından kürsüye çıkmayı başaran Hollandalı futbolcu muhteşem bir etki yarattı. Juventus'u yakından tanıyan Noa Lang'ın yükselen formuyla birlikte salı günü sahaya çıkması bekleniyor.
KOEMAN YAKINDAN İZLEDİ
Ayrıca Eyüpspor mücadelesinde Lang yakın takibe alındı. Hollanda Milli Takımı Yardımcı Antrenörü Erwin Koeman karşılaşmayı RAMS Park'ta tribünden izleyip Noa Lang'ı takip etti.
Hollanda Milli Takımı'nın önemli bir parçası olan 26 yaşındaki futbolcunun performansı yüzleri güldürdü. Böyle giderse zorunlu olmasa da satın alma opsiyonunun kullanılması bekleniyor.
Daha önce üvey babası Nourdin Boukhari'nin Kasımpaşa'da oynadığı dönemde 1 yıl Beşiktaş altyapısında yer alan Noa Lang, İstanbul'a hiç uyum sorunu yaşamadı.
