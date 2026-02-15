RAMS Başakşehir Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Trendyol Süper Lig’in 22. haftasında Rams Başakşehir ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Üst sıraları yakından ilgilendiren mücadelede iki ekip de Avrupa kupaları hedefi doğrultusunda sahaya çıkacak.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2026 Pazar 10:28
RAMS Başakşehir Beşiktaş maçını takip et...

Süper Lig'in 22. haftasında Rams Başakşehir ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Kritik mücadele, üst sıralardaki dengeleri değiştirebilir. 37 puanlı Beşiktaş 5. sırada yer alırken, 33 puanlı Rams Başakşehir 6. basamakta bulunuyor. Ligde 10 maçtır kaybetmeyen Beşiktaş, Avrupa kupaları için mutlak galibiyet hedefliyor. Futbolseverler, RAMS Başakşehir-Beşiktaş maçının saat kaçta başlayacağını ve hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. Detaylar FOTOMAÇ.com'da...

RAMS BAŞAKŞEHİR-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak karşılaşma bu akşam saat 20.00'de başlayacak.

MAÇIN HAKEMİ KİM?

Karşılaşmada hakem Mehmet Türkmen düdük çalacak.

RAMS BAŞAKŞEHİR BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele beIN SPORTS 1 ve beIN SPORTS 4K kanallarında canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Rams Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Duarte, Opoku, Operi, Kemen, Umut, Shomurodov, Feyzullayev, Harit, Selke.

Beşiktaş: Ersin, Murillo, Agbadou, Djalo, Rıdvan, Asslani, Olaitan, Orkun, Cerny, El Bilal, Hyeon Gyu Oh.

SÜPER LİG MAÇLARINDA TAM DENGE

Başakşehir ile Beşiktaş, Süper Lig tarihinde 35 kez karşılaştı. Bu mücadelelerde iki ekip de 10'ar galibiyet aldı. 15 maç ise beraberlikle tamamlandı. Lig maçlarında da gol sayılarında eşitlik göze çarpıyor. Taraflar, söz konusu karşılaşmalarda 42'şer kez fileleri havalandırdı.

BEŞİKTAŞ, BAŞAKŞEHİR DEPLASMANINDA ZORLANIYOR

Siyah-beyazlı ekip, RAMS Başakşehir deplasmanında galibiyet almakta zorlanıyor. Turuncu-lacivertli takımın ev sahipliğinde oynanan 17 lig maçında Beşiktaş yalnızca 3 kez sahadan galip ayrıldı.

Başakşehir bu maçların 7'sini kazanırken, 7 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı. Ev sahibi ekip bu süreçte 24 gol atarken, Beşiktaş 20 golle karşılık verdi.

Galatasaray'a transfer müjdesi!
İspanya'da gündem Asensio! Milli takım...
DİĞER
Usta oyuncu Parla Şenol yıllar sonra anlattı: O sette ukalaca davrandım rolüm devam ettirilmedi, pişmanım!
Başkan Erdoğan’dan Orta Doğu ve Afrika'ya peş peşe çıkarma! Önce BAE sonra Etiyopya | Masada Gazze çantada ekonomi
Çakar'dan flaş yorum! İsmail Yüksek'in pozisyonu...
Trio ekibi yorumladı! F.Bahçe'nin ilk golünden önce...
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
