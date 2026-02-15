Transfer değeri en yüksek 100 oyuncu açıklandı! Arda Güler ve Kenan Yıldız...

CIES Futbol Gözlemevi, dünyada transfer maliyeti en yüksek 100 oyuncu listesini açıkladı. Milli futbolcularımızın listedeki yerleri ve hesaplanan transfer maliyetleri ise dikkat çekti. Real Madrid'de forma giyen Arda Güler, 130.3 milyon euro ile listede 9. sırada yer aldı. Juventus'ta 10 numaralı formayı giyen ve geçtiğimiz günlerde sözleşmesini 2030 yılına kadar uzatan Kenan Yıldız ise 121 milyon euro ile 14. sıraya yerleşti.

AVRUPA DIŞINDAN TEK OYUNCU VAR

Listede Avrupa kulüplerinde forma giyen oyuncular dışında yer alan tek isim ise Palmeiras'ın 20 yaşındaki Brezilyalı santrforu Vitor Roque oldu. 2025'in Şubat ayında Barcelona'dan 25 milyon euro karşılığında Palmeiras'a imza atan 20 yaşındaki yetenekli golcü için belirlenen transfer maliyeti 85 milyon euro olarak kaydedildi.

İŞTE LİSTENİN İLK 10 SIRASI

1- Lamine Yamal (Barcelona): 343 milyon euro

2- Erling Haaland (Manchester City): 255 milyon euro

3- Kylian Mbappe (Real Madrid): 201 milyon euro

4- Jude Bellingham (Real Madrid): 153 milyon euro

5- Michael Olise (Bayern Münih): 136 milyon euro

6- Florian Wirtz (Liverpool): 135 milyon euro

7- Desire Doue (PSG): 134 milyon euro

8- Joao Neves (PSG): 130,6 milyon euro

9- Arda Güler (Real Madrid): 130,3 milyon euro

10- Pedri Gonzalez (Barcelona): 130 milyon euro