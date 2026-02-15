CANLI SKOR ANA SAYFA
Rayo Vallecano-Atletico Madrid maçı saat kaçta, hangi kanalda? | CANLI izle!

Rayo Vallecano-Atletico Madrid maçı saat kaçta, hangi kanalda? | CANLI izle!

La Liga’da heyecan Pazar günü oynanacak Rayo Vallecano-Atletico Madrid maçıyla devam ediyor. Copa del Rey yarı final ilk maçında Barcelona’yı 4-0 mağlup ederek moral depolayan Atletico Madrid, ligde çıkışını sürdürmek istiyor.

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2026 Pazar 12:21 Güncelleme Tarihi: 15 Şubat 2026 Pazar 12:25
Rayo Vallecano-Atletico Madrid maçı saat kaçta, hangi kanalda? | CANLI izle!

Rayo Vallecano-Atletico Madrid maçını canlı izle!

İspanya La Liga'da haftanın dikkat çeken maçlarından biri Rayo Vallecano ile Atletico Madrid arasında oynanacak. Barcelona karşısında elde ettiği 4-0'lık galibiyetin ardından Atletico, ligde de seri yakalamayı hedefliyor. Puan tablosunda Atletico Madrid 3. sırada yer alırken, Rayo Vallecano 18. sırada bulunuyor. Küme düşme hattındaki ev sahibi ekip için karşılaşma büyük önem taşıyor. Peki, Rayo Vallecano-Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta? Rayo Vallecano-Atletico Madrid maçı hangi kanalda, nasıl izlenir? Detaylar FOTOMAÇ.com'da...

RAYO VALLECANO-ATLETICO MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Rayo Vallecano-Atletico Madrid maçı, 15 Şubat Pazar günü (bugün) saat 18:15'te oynanacak.

RAYO VALLECANO-ATLETICO MADRID MAÇI HANGİ KANALDA?

Rayo Vallecano ile Atletico Madrid arasındaki İspanya La Liga maçı, S Sport Plus kanalında canlı yayınlanacak. Rayo Vallecano-Atletico Madrid maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

RAYO VALLECANO'DA EKSİKLER DİKKAT ÇEKİYOR

Rayo Vallecano, Atletico Madrid karşısına önemli eksiklerle çıkmaya hazırlanıyor. Abdul Mumin diz sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. Ayrıca Pep Chavarria ve Pathe Ciss, Real Madrid maçında gördükleri kırmızı kartlar nedeniyle cezalı durumda bulunuyor.

Takımda Unai Lopez ve Diego Mendez'in durumları ise belirsizliğini koruyor. İki oyuncu da sakatlık problemleri nedeniyle son kontrollerden geçecek ve maç saatinde durumları netlik kazanacak.

HÜCUMDA ALVARO GARCIA ÖNE ÇIKIYOR

Rayo'da bu sezon performansıyla dikkat çeken isimlerin başında Alvaro Garcia geliyor. Tecrübeli oyuncunun yine hücum hattında görev alması bekleniyor. Orta alanda Oscar Valentin ve savunmada Luiz Felipe'nin, cezalı olan Chavarria ve Ciss'in yerine forma giymesi bekleniyor.

ATLETICO MADRID'DE SON DURUM

Atletico Madrid cephesinde ise Johnny Cardoso ve Pablo Barrios kas sakatlıkları nedeniyle kadroda yer alamayacak. Ancak Kral Kupası'nda Barcelona karşısında yaşanan 4-0'lık galibiyet sonrası yeni bir sakatlık problemi yaşanmadı. Kalede Jan Oblak'ın yeniden ilk 11'e dönmesi bekleniyor. Barcelona karşısında etkili bir performans sergileyen oyuncuların da ödüllendirilerek ilk 11'de yer alması muhtemel. Nahuel Molina'nın sağ bekteki yerini koruması beklenirken, Antoine Griezmann'ın hücum hattındaki kilit rolünü sürdürmesi öngörülüyor.

RAYO VALLECANO-ATLETICO MADRID MAÇINI CANLI İZLE!

