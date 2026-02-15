CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Süper Lig RAMS Başakşehir - Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda? | Muhtemel 11'ler

RAMS Başakşehir - Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda? | Muhtemel 11'ler

Süper Lig’in 22. haftasında RAMS Başakşehir ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Üst sıraları yakından ilgilendiren mücadele futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. İlk 11’lerin maç saatine yaklaşık 1 saat kala açıklanması bekleniyor. 37 puanlı Beşiktaş 5. sırada, 33 puanlı Başakşehir ise 6. sırada bulunuyor. Peki, RAMS Başakşehir - Beşiktaş maçı ne zaman ve hangi kanalda?

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2026 Pazar 13:22 Güncelleme Tarihi: 15 Şubat 2026 Pazar 13:23
RAMS Başakşehir - Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda? | Muhtemel 11'ler

RAMS Başakşehir-Beşiktaş maçı canlı izle...

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. RAMS Başakşehir ile Beşiktaş, 22. hafta mücadelesinde karşı karşıya gelecek. RAMS Başakşehir - Beşiktaş maçı ne zaman ve hangi kanalda? sorularının cevabı merak ediliyor. 37 puanlı Beşiktaş 5. sırada yer alırken, 33 puanlı RAMS Başakşehir 6. basamakta bulunuyor. Avrupa kupalarına katılma hedefi doğrultusunda siyah-beyazlılar için kritik bir karşılaşma olacak. Peki, RAMS Başakşehir - Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda? 11'ler belli oldu mu? Detaylar FOTOMAÇ.com'da...

RAMS BAŞAKŞEHİR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak karşılaşma bu akşam saat 20.00'de başlayacak.

RAMS BAŞAKŞEHİR-BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele beIN SPORTS 1 kanalında canlı yayınlanacak. Rams Başakşehir FK-Beşiktaş maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

MUHTEMEL 11'LER

Rams Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Duarte, Opoku, Operi, Kemen, Umut, Shomurodov, Feyzullayev, Harit, Selke.

Beşiktaş: Ersin, Murillo, Agbadou, Djalo, Rıdvan, Asslani, Olaitan, Orkun, Cerny, El Bilal, Hyeon Gyu Oh.

SÜPER LİG MAÇLARINDA TAM DENGE

Başakşehir ile Beşiktaş, Süper Lig tarihinde 35 kez karşılaştı. Bu mücadelelerde iki ekip de 10'ar galibiyet aldı. 15 maç ise beraberlikle tamamlandı. Lig maçlarında da gol sayılarında eşitlik göze çarpıyor. Taraflar, söz konusu karşılaşmalarda 42'şer kez fileleri havalandırdı.

BEŞİKTAŞ, BAŞAKŞEHİR DEPLASMANINDA ZORLANIYOR

Siyah-beyazlı ekip, RAMS Başakşehir deplasmanında galibiyet almakta zorlanıyor. Turuncu-lacivertli takımın ev sahipliğinde oynanan 17 lig maçında Beşiktaş yalnızca 3 kez sahadan galip ayrıldı.

Başakşehir bu maçların 7'sini kazanırken, 7 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı. Ev sahibi ekip bu süreçte 24 gol atarken, Beşiktaş 20 golle karşılık verdi.

Başakşehir maç günü paylaşımı

Beşiktaş maç günü paylaşımı

Sergen Yalçın kararını verdi! Devamını Oku BUNU DA OKU

G.Saray'a transferde müjdeli haber!
Maçın ardından yıldız isme büyük övgü!
DİĞER
Şampiyonlar Ligi gol krallığı yarışında son durum! Victor Osimhen kaçıncı sırada?
Başkan Erdoğan’dan Orta Doğu ve Afrika'ya peş peşe çıkarma! Önce BAE sonra Etiyopya | Masada Gazze çantada ekonomi
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Arda ve Kenan'ın transfer değeri güncellendi!
G.Saraylı eski yıldızın oğlu F.Bahçe'ye!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
RAMS Başakşehir-Beşiktaş maçı muhtemel 11'ler RAMS Başakşehir-Beşiktaş maçı muhtemel 11'ler 13:20
Mallorca-Real Betis Sevilla maçı canlı izle! Mallorca-Real Betis Sevilla maçı canlı izle! 13:04
Levante-Valencia maçı bilgileri Levante-Valencia maçı bilgileri 12:42
Rayo Vallecano-Atletico Madrid maçı bilgileri Rayo Vallecano-Atletico Madrid maçı bilgileri 12:21
G.Saray-Juve maçının hakemi belli oldu! G.Saray-Juve maçının hakemi belli oldu! 12:07
G.Saray'da Sane gelişmesi! G.Saray'da Sane gelişmesi! 11:34
Daha Eski
"Türkiye'de gece beni takip edenler..." "Türkiye'de gece beni takip edenler..." 11:24
G.Saraylı yıldıza özel takip! Hollanda'dan... G.Saraylı yıldıza özel takip! Hollanda'dan... 11:19
F.Bahçe'den Senegalli golcüye kanca! F.Bahçe'den Senegalli golcüye kanca! 11:11
Real Oviedo - Athletic Bilbao detayları Real Oviedo - Athletic Bilbao detayları 10:49
Ünlü yönetmenden All-Star maçında Filistin'e destek Ünlü yönetmenden All-Star maçında Filistin'e destek 10:41
G.Saraylı eski yıldızın oğlu F.Bahçe'ye! G.Saraylı eski yıldızın oğlu F.Bahçe'ye! 10:39