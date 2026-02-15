CIES'ten gündem olan araştırma! Trendyol Süper Lig'in sıralamadaki yeri...

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
CIES Futbol Gözlemevi, bir ligin ülkesinin milli takımında oynama hakkı olan 21 yaş altı oyuncularına vermiş oldukları dakika ve sağlamış oldukları deneyim/gelişim ile ilgili yapmış olduğu araştırmayı yayınladı. Listede Trendyol Süper Lig'de rakamlar ve Türkiye'nin sıralaması dikkat çekti. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2026 Pazar 13:40
ÖMER ÇAĞRI AKDERE
CIES Futbol Gözlemevi, bir ligin ülkesinin milli takımında oynama hakkı olan 21 yaş altı (U21) yerli oyuncuların o liglerde toplam oynanan dakikaların yüzde kaçını aldığına dair dikkat çeken bir araştırma yayınladı. Ülkelerin genç milli oyunculara verdikleri forma şansını ve kazandırdıkları tecrübeyi hesaplamayı amaçlayan araştırmada Trendyol Süper Lig'in sıralaması dikkat çekti.

TÜRKİYE 41. SIRADA

İlgili oyuncu grubunun Trendyol Süper Lig'de aldıkları sürenin toplam alınan dakikaların yüzde 2.9'u ile sınırlı kaldığını açıklandı. 50 ülkenin yer aldığı listede Türkiye, genç ve yerli oyuncuların gelişimi açısından 41. sırada yer aldı. Kulüplerin izlediği politikalar doğrultusunda şekillenen listede İngiltere Premier Lig yüzde 2.4 ile 45. sırada, İtalya Serie A ise yüzde 1.9 ile 49. sırada bulunmakta.

Yayınlanan listenin birinci sırasında ise yüzde 17.7 ile Avustralya A-League yer aldı. Avustralya'yı yüzde 15.8 ile Sırbistan Süper Ligi ve yüzde 11.7 ile Danimarka Süper Ligi takip etti.

Avrupa'nın 5 büyük ligi arasında en iyi sıralamaya sahip lig ve temsil ettiği ülke, yüzde 7.8 ile Fransa Ligue 1 oldu. 17. sırada yer alan Fransa'nın İskandinav ve Güney Amerika ülkelerinin altında bulunması dikkat çekti.

SÜPER LİG'DE RAKAMLAR NEDEN BÖYLE?

Trendyol Süper Lig'de takımlar, genel olarak tecrübeli ve yabancı oyunculara yönleniyor. Genç Türk oyuncuların geneli ise ya büyük takımlarda yedek kalıyor ya da alt sıralarda bulunan takımlarda sınırlı süre alıyor. Altyapıdan ilk 11'e geçişin zorluğu bilinirken genç oyuncular, kiralık sisteminde kayboluyor.

Bu olgu ise kulüplerin kısa vadede başarıya ulaşma isteği, taraftar ve medyanın baskısı, teknik direktörlerin riskten kaçınması ve yabancı oyuncu bağımlılığı gibi sebeplerden kaynaklanıyor.

Başta Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Trendyol Süper Lig'in dört büyük takımının (Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor) bu doğrultuda atacağı adımlar, hem A Milli Futbol Takımı'nın oyuncu havuzu hem de Trendyol Süper Lig'de elit genç oyuncu yetiştirilmesi ve o oyunculardan elde edilen transfer gelirlerinin artması açısından uzun vadede kritik önem taşıyor.

İŞTE O ARAŞTIRMA

