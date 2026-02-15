Beşiktaş'a Sambacı orta saha: Martinelli!

Ara transfer döneminin sona ermesinin ardından vakit kaybetmeden yaz dönemi hamleleri için kolları sıvayan Beşiktaş, orta sahaya yapılacak takviyeyi stratejik bir yatırım olarak görüyor. Siyah-beyazlıların gündemine gelen son isim ise Brezilya ekiplerinden Fluminense'de forma giyen Matheus Martinelli.

Güney Amerika temsilcisi, 24 yaşındaki futbolcu ile sözleşmesini 2030 yılına kadar uzatmak üzere görüşmelerini sürdürüyor. Mevcut kontratı 2027'de sona eren Martinelli için kulüp, Avrupa ilgisini fırsata çevirmek istiyor.

AVRUPA EKİPLERİNİN RADARINDA

Martinelli'ye Yunanistan'dan Olympiacos ve İngiltere'den West Ham United başta olmak üzere Avrupa'nın çeşitli kulüplerinden ilgi var. Türkiye'den ise Beşiktaş'ın oyuncuyu yakından takip ettiği belirtiliyor. Öte yandan Scout ekibi tarafından uzun süredir izlenen oyuncu için henüz resmi teklif aşamasına geçilmedi.

Brezilyalı orta saha için yaklaşık 12 milyon euro seviyesinde teklifler geldiği, ancak Fluminense'nin bu rakamı yeterli bulmadığı aktarıldı. Fluminense'nin ise 20 milyon euro ve üzerindeki teklifleri değerlendirmeye açık olduğu ifade edildi.

Kulüp, Martinelli ile 2030 yılına kadar sözleşme uzatarak yetenekli ismin Avrupa'ya olası bir transferinde bonservis bedelini yukarı çekmeyi amaçlıyor.

Bu sezon transfer hamlelerini belirli prensipler çerçevesinde gerçekleştiren Beşiktaş yönetimi, Martinelli'yi yaşı ve yeniden satış potansiyeli sebebiyle radarına aldı.

24 yaşındaki Martinelli ayrıca fizik gücüyle ve iki yönlü oyunuyla Dolmabahçe ekibinin aradığı profile uyuyor. Öte yandan 20 milyon euro seviyesindeki bir bonservis, Beşiktaş için doğrudan ödenmesi zor bir rakam olarak değerlendiriliyor.

Siyah-beyazlıların pazarlık masasına oturulması durumunda taksitli ödeme planı veya oyuncu + para formülü ile transferi noktalamaya çalışacağı belirtiliyor.

JOSEF DE SOUZA'NIN ÖNERİSİ

Beşiktaş'ın eski futbolcularından Josef de Souza, geçtiğimiz günlerde Brezilyalı oyuncuyu siyah-beyazlı kulübe önerdiğini açıklamıştı. Souza'nın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Martinelli'yi Beşiktaş'a önerdim. O, kulübün yüzüne sahip bir oyuncu." ifadeleri yer almıştı.

