Haberler İtalya Serie A Torino-Bologna maçı canlı izle! Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İtalya Serie A'nın 25. haftasında Torino ile Bologna karşı karşıya gelecek. Düşme hattından uzaklaşmayı hedefleyen Marco Baroni ve öğrencileri, evinde oynayacağı maçta 30 puana yükselmenin hesaplarını yapıyor. Zorlu deplasmanda çıkış arayan Vincenzo Italiano ve ekibi ise 30 puanla 11. sırada yer alıyor. Öte yandan futbolseverler "Torino-Bologna maçı canlı izle" konusunu araştırıyor. Peki, Torino-Bologna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2026 Pazar 17:32
Torino-Bologna maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Serie A'da 25. hafta heyecanı, orta sıraları yakından ilgilendiren kritik bir mücadeleye sahne olacak. Torino, taraftarı önünde Bologna'yı ağırlamaya hazırlanıyor. Teknik Direktör Marco Baroni yönetimindeki Torino, düşme hattıyla arasına daha net bir mesafe koymak istiyor. 30 puan barajını aşmayı hedefleyen ev sahibi ekip için bu karşılaşma büyük önem taşıyor. Konuk ekipte ise Vincenzo Italiano önderliğinde toparlanma arayışı var. 30 puanla 11. sırada bulunan Bologna, zorlu deplasmandan puan ya da puanlarla ayrılarak çıkışa geçmenin peşinde. Peki, Torino-Bologna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TORINO-BOLOGNA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Serie A'da 25. haftada oynanacak Torino-Bologna maçı 15 Şubat Pazar günü saat 20.00'de başlayacak.

TORINO-BOLOGNA MAÇI HANGİ KANALDA?

Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak Torino-Bologna maçı S Sport 2, S Sport Plus ve Tivibu Spor 4 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

