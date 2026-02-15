Gaziantep FK'dan Kocaelispor maçı sonrası hakem tepkisi!

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Kocaelispor'a deplasmanda 3-0 mağlup oldu. Mücadelenin ardından Gaziantep FK, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile maçın hakemi Fatih Tokail'e tepki gösterdi.
Gaziantep FK'nın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:
"Kariyerinde iki Süper Lig maçı var; ikisi de takımımızın oynadığı maçlar! Yine görevini yerine getirdi!"
İŞTE O PAYLAŞIM
Kariyerinde iki Süper Lig maçı var; ikisi de takımımızın oynadığı maçlar! Yine görevini yerine getirdi! pic.twitter.com/72qhWlZBol— Gaziantep FK (@GaziantepFK) February 15, 2026