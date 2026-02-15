Bayern Münih efsanesinden Sacha Boey için olay sözler!

CANLI SKOR ANA SAYFA
Galatasaray'ın kış transfer döneminde Alman ekibi Bayern Münih'ten kiralık olarak kadrosuna kattığı Sacha Boey ile ilgili dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Futbolcu hakkında son olarak Bayern Münih'in efsane isimlerinden Lothar Matthaus'un yapmış olduğu açıklamalar gündeme oturdu. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2026 Pazar 15:32
Galatasaray'ın ara transfer döneminde kiralık olarak tekrar kadrosuna kattığı Sacha Boey hakkında Bayern Münih'in efsane ismi Lothar Matthaus konuştu.

Bild'de yer alan habere göre Boey ile ilgili açıklamalar yapan Matthaus, "Galatasaray'ın 15 milyon euro satın alma opsiyonu olduğu söyleniyor. Açıkçası bu parayı Boey için ödemeye hazır olduklarını sanmıyorum.

Bayern'e geri dönmesine ise dur işareti koyarım. Bayern'in de onu 10 milyon euroya bile göndermesi gerektiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı. Fransız oyuncu, 2 sene önceki kış transfer döneminde Galatasaray'dan Bayern'e 30 milyon euro karşılığında transfer olmuştu.

Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
