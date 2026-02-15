CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Mallorca - Real Betis Sevilla maçı ne zaman oynanacak? Saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? La Liga’da haftanın önemli karşılaşmalarından biri Pazar akşamı futbolseverlerle buluşuyor.

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2026 Pazar 13:04
Mallorca - Real Betis Sevilla maçı ne zaman ve hangi kanalda? Futbolseverlerin merak ettiği karşılaşma Pazar günü oynanacak. Sevilla temsilcisi Real Betis ligde 5. sırada yer alıyor ve Espanyol'un 4 puan önünde bulunuyor. Mallorca ise 16. sırada ve düşme hattının 2 puan üzerinde yer alıyor. Peki, Mallorca-Real Betis Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

MALLORCA-REAL BETIS SEVILLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Mallorca-Real Betis maçı, 15 Şubat Pazar günü (bugün) saat 23:00'te oynanacak.

MALLORCA-REAL BETIS SEVILLA MAÇI HANGİ KANALDA?

Mallorca ile Real Betis arasındaki İspanya La Liga maçı, S Sport Plus kanalında canlı yayınlanacak. RCD Mallorca-Real Betis Sevilla maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

MUHTEMEL 11'LER

Mallorca muhtemel 11'i: Roman, Maffeo, Lopez, Valjent, Mojica, Mascarell, Costa, Joseph, Torre, Virgili, Muriqi

Real Betis muhtemel 11'i: Valles, Ruibal, Llorente, Natan, Rodriguez, Altimira, Roca, Fornals, Antony, Bakambu, Ezzalzouli

