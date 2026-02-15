CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz için flaş karar! 25 milyon...

Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz için flaş karar! 25 milyon...

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da takımın yıldız isimlerinden Barış Alper Yılmaz ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son olarak yönetimden futbolcu için flaş karar geldi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2026 Pazar 14:48
Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz için flaş karar! 25 milyon...

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında sahasında İkas Eyüpspor'u konuk etti.

Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz için flaş karar! 25 milyon...

Sarı-kırmızılılar bu karşılaşmadan 5-1'lik skorla galip ayrıldı.

Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz için flaş karar! 25 milyon...

Cimbom'un Arjantinli yıldızı Mauro Icardi mücadelede hattrick yapma başarısı gösterdi.

Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz için flaş karar! 25 milyon...

Icardi'nin kaydettiği son golün asistini Barış Alper Yılmaz yaptı.

Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz için flaş karar! 25 milyon...

Bu mücadelenin ardından Barış Alper Yılmaz için yönetimden flaş bir karar geldi.

Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz için flaş karar! 25 milyon...

Sabah'ın haberine göre 25 yaşındaki futbolcunun kontratına performansa dayalı özel bonus maddeleri de eklendi.

Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz için flaş karar! 25 milyon...

Habere göre yıldız isim, bu sezon toplamda 20 gol katkısına ulaşması halinde 25 milyon TL prim almaya hak kazanacak.

Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz için flaş karar! 25 milyon...

Sarı-kırmızılılarda şu ana kadar 8 gol ve 10 asist üreten Barış Alper Yılmaz, toplamda 18 gole doğrudan katkı sağlamayı başardı.

Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz için flaş karar! 25 milyon...

Futbolcu iki kez daha skor katkısı yapması durumunda söz konusu bonusu kazanacak.

Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz için flaş karar! 25 milyon...

Barış Alper Yılmaz, İkas Eyüpspor maçında Mauro Icardi'ye yaptığı asistle bu sezonki 10. gol pasını vermişti.

Pereira'dan G.Saraylı yıldıza kanca!
G.Saray'a transferde müjdeli haber!
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in yıldızları Eren Ören ve Türkü Su Demirel anlattı: Yakınlık kurabileceğimizi ilk tanışmamızda hissettik!
Bakırköy'deki 30 milyon dolarlık soygun "SİSTEM" işi mi? Soruşturma çift koldan sürüyor | Taç Döviz'den kaçırılan paralar ve İBB bağlantısı
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe'den Senegalli golcüye kanca!
Arda ve Kenan'ın transfer değeri güncellendi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
CIES açıkladı! Süper Lig'in sıralamadaki yeri... CIES açıkladı! Süper Lig'in sıralamadaki yeri... 13:21
RAMS Başakşehir-Beşiktaş maçı muhtemel 11'ler RAMS Başakşehir-Beşiktaş maçı muhtemel 11'ler 13:20
Mallorca-Real Betis Sevilla maçı canlı izle! Mallorca-Real Betis Sevilla maçı canlı izle! 13:04
Levante-Valencia maçı bilgileri Levante-Valencia maçı bilgileri 12:42
Rayo Vallecano-Atletico Madrid maçı bilgileri Rayo Vallecano-Atletico Madrid maçı bilgileri 12:21
G.Saray-Juve maçının hakemi belli oldu! G.Saray-Juve maçının hakemi belli oldu! 12:07
Daha Eski
G.Saray'da Sane gelişmesi! G.Saray'da Sane gelişmesi! 11:34
"Türkiye'de gece beni takip edenler..." "Türkiye'de gece beni takip edenler..." 11:24
G.Saraylı yıldıza özel takip! Hollanda'dan... G.Saraylı yıldıza özel takip! Hollanda'dan... 11:19
F.Bahçe'den Senegalli golcüye kanca! F.Bahçe'den Senegalli golcüye kanca! 11:11
Real Oviedo - Athletic Bilbao detayları Real Oviedo - Athletic Bilbao detayları 10:49
Ünlü yönetmenden All-Star maçında Filistin'e destek Ünlü yönetmenden All-Star maçında Filistin'e destek 10:41