Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz için flaş karar! 25 milyon...
Süper Lig devlerinden Galatasaray'da takımın yıldız isimlerinden Barış Alper Yılmaz ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son olarak yönetimden futbolcu için flaş karar geldi. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2026 Pazar 14:48
Icardi'nin kaydettiği son golün asistini Barış Alper Yılmaz yaptı.
Bu mücadelenin ardından Barış Alper Yılmaz için yönetimden flaş bir karar geldi.
Sabah'ın haberine göre 25 yaşındaki futbolcunun kontratına performansa dayalı özel bonus maddeleri de eklendi.
Habere göre yıldız isim, bu sezon toplamda 20 gol katkısına ulaşması halinde 25 milyon TL prim almaya hak kazanacak.
Sarı-kırmızılılarda şu ana kadar 8 gol ve 10 asist üreten Barış Alper Yılmaz, toplamda 18 gole doğrudan katkı sağlamayı başardı.
Futbolcu iki kez daha skor katkısı yapması durumunda söz konusu bonusu kazanacak.
Barış Alper Yılmaz, İkas Eyüpspor maçında Mauro Icardi'ye yaptığı asistle bu sezonki 10. gol pasını vermişti.
