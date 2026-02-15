Nottingham Forest Vitor Pereira'yı resmen açıkladı

Geçtiğimiz günlerde Sean Dyche ile yollarını ayıran Nottingham Forest'ta Vitor Pereira dönemi resmen başladı. İngiliz ekibi, iki farklı dönemde sarı-lacivertli takımı çalıştıran Portekizli çalıştırıcıyı takımın başına getirdi.
Premier Lig ekibinden yapılan açıklamada tecrübeli teknik adamla 1.5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Pereira, yeni takımının başındaki ilk maçına perşembe günü eski takımı Fenerbahçe ile UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda oynanacak karşılaşmayla çıkacak.
Nottingham Forest is delighted to confirm that Vítor Pereira has been appointed as Head Coach on an 18-month deal. Pereira began his managerial career in his homeland, Portugal, in 2002. After gaining extensive experience across the country, he took over Porto in 2011, where a… pic.twitter.com/nnHmRKPoLU— Nottingham Forest (@NFFC) February 15, 2026