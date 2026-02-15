CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler İngiltere Premier Lig Nottingham Forest Vitor Pereira'yı resmen açıkladı

Nottingham Forest Vitor Pereira'yı resmen açıkladı

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turundaki rakibi Nottingham Forest, sarı-lacivertlilerin eski teknik direktörü Vitor Pereira'yı takımın başına getirdiğini açıkladı.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2026 Pazar 15:14
Nottingham Forest Vitor Pereira'yı resmen açıkladı

Geçtiğimiz günlerde Sean Dyche ile yollarını ayıran Nottingham Forest'ta Vitor Pereira dönemi resmen başladı. İngiliz ekibi, iki farklı dönemde sarı-lacivertli takımı çalıştıran Portekizli çalıştırıcıyı takımın başına getirdi.

Premier Lig ekibinden yapılan açıklamada tecrübeli teknik adamla 1.5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Pereira, yeni takımının başındaki ilk maçına perşembe günü eski takımı Fenerbahçe ile UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda oynanacak karşılaşmayla çıkacak.

