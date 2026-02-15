Anadolu Efes Trabzonspor'u devirdi

Salon: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi
Hakemler: Can Mavisu, Mehmet Serdar Ünal, Musa Kazım Çetin
Anadolu Efes: Dozier 15, Loyd 9, Erkan Yılmaz 6, Dessert 17, Ercan Osmani 9, Beaubois 7, Şehmus Hazer 12, Lee 11, Burak Can Yıldızlı, Swider 9, David Mutaf 2, Jones 2
Trabzonspor: Reed 24, Taylor 4, Berk Demir 5, Hamm Jr. 10, Yeboah 8, Tinkle 5, Cem Ulusoy 12, Batu Bircan, Ege Arar 2, Dorukhan Engindeniz, Delgado 17
1. Periyot: 28-21
Devre: 47-44
3. Periyot: 74-55
Beş faulle çıkan: 35.39 Taylor (Trabzonspor)