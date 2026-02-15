Göztepe-Zecorner Kayserispor | CANLI

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Göztepe, sahasında Zecorner Kayserispor'u ağırlıyor. Ligde 4. sırada bulunan ve Avrupa kupalarına katılım hedefi doğrultusunda 3 puanı hanesine yazdırmak isteyen İzmir temsilcisi, 15 puan ile 17. sırada küme düşme hattında yer alan Radomir Djalovic'in ekibi ile karşı karşıya geliyor.

Stanimir Stoilov ve öğrencileri, Trendyol Süper Lig'de 6 maçtır yenilmiyor. 7 maçtır galibiyet alamayan Zecorner Kayserispor'un son galibiyeti ise 29 Kasım 2025'te deplasmanda Çaykur Rizespor'a (1-0) karşıydı.

ISONEM Park Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

GÖZTEPE-ZECORNER KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Göztepe-Zecorner Kayserispor mücadelesi 15 Şubat Pazar günü saat 17:00'da başladı. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanıyor.

GÖZTEPE-ZECORNER KAYSERİSPOR MAÇI İLK 11'LER

Göztepe: Lis, Allan, Heliton, Miroshi, Bokele, Dennis, Ogün Bayrak, Krastev, Cherni, Guilherme, Janderson

Zecorner Kayserispor: Bilal Bayazit, Denswil, Semih Güler, Carole, Brenet, Miguel Cardoso, Benes, Dorukhan Toköz, Ramazan Civelek, Furkan Soyalp, Onugkha