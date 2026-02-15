Göztepe-Zecorner Kayserispor | CANLI

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Göztepe, küme düşme hattında yer alan rakibi Zecorner Kayserispor'u ağırlıyor. ISONEM Park Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan kritik mücadeleyi haberimizden anlık olarak takip edebilirsiniz.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2026 Pazar 16:50
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Göztepe, sahasında Zecorner Kayserispor'u ağırlıyor. Ligde 4. sırada bulunan ve Avrupa kupalarına katılım hedefi doğrultusunda 3 puanı hanesine yazdırmak isteyen İzmir temsilcisi, 15 puan ile 17. sırada küme düşme hattında yer alan Radomir Djalovic'in ekibi ile karşı karşıya geliyor.

Stanimir Stoilov ve öğrencileri, Trendyol Süper Lig'de 6 maçtır yenilmiyor. 7 maçtır galibiyet alamayan Zecorner Kayserispor'un son galibiyeti ise 29 Kasım 2025'te deplasmanda Çaykur Rizespor'a (1-0) karşıydı.

ISONEM Park Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

GÖZTEPE-ZECORNER KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Göztepe-Zecorner Kayserispor mücadelesi 15 Şubat Pazar günü saat 17:00'da başladı. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanıyor.

GÖZTEPE-ZECORNER KAYSERİSPOR MAÇI İLK 11'LER

Göztepe: Lis, Allan, Heliton, Miroshi, Bokele, Dennis, Ogün Bayrak, Krastev, Cherni, Guilherme, Janderson

Zecorner Kayserispor: Bilal Bayazit, Denswil, Semih Güler, Carole, Brenet, Miguel Cardoso, Benes, Dorukhan Toköz, Ramazan Civelek, Furkan Soyalp, Onugkha

