Sergen Yalçın kararını verdi! İşte Beşiktaş'ın RAMS Başakşehir maçı muhtemel 11'i

Kış döneminde 5 ayrı kıtadan toplam 7 yeni transfer ile kadrosunu iyice güçlendiren Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında bu akşam RAMS Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak zorlu müsabaka saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmada hakem Mehmet Türkmen düdük çalacak. Mehmet Türkmen'in yardımcılıklarını Esat Sancaktar ve Mustafa Savranlar yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Muhammet Ali Metoğlu.

37 PUANLA 5'İNCİ SIRADA

Süper Lig'de 21 karşılaşmada 10 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayan siyah-beyazlılar, 37 puanla 5'inci sırada yer alıyor. Ligde 10, kupada ise oynadığı 3 karşılaşmada mağlubiyet yüzü görmeyen Sergen Yalçın'ın öğrencileri, güçlü rakibini yenerek hem yenilmezlik serisini devam ettirmek hem de UEFA Avrupa Ligi iddiasını güçlendirmek istiyor. 52 yaşındaki teknik adam, oyuncularıyla yaptığı maç toplantısında Avrupa kupaları yolunda kazanmaktan başka çarelerinin olmadığını dile getirdi.

TAYLAN BULUT VE NDIDI YOK

Siyah-beyazlılarda zorlu müsabaka öncesi 2 eksik bulunuyor. Babasının cenaze töreni için Nijerya'ya giden Wilfried Ndidi ile özel işleri nedeniyle Almanya'ya uçan Taylan Bulut takımdaki yerlerini alamayacak.

KALESİNİ SAVUNAMIYOR

Kartal kalesini gole kapatma konusunda güçlük çekiyor. Ligde 21, Avrupa'da 6 ve Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 3 karşılaşmaya çıkan Beşiktaş, bu maçların 6'sında rakiplerinin gol sevinci yaşamasına izin vermedi. Toplam 24 müsabakada filelerinde gol gören siyah-beyazlılar, kalesinde 40 gole engel olamadı.

3 OYUNCU SINIRDA

Beşiktaş'ta 3 oyuncu Başakşehir maçı öncesinde ceza sınırında yer alıyor. Emirhan Topçu, kaptan Orkun Kökçü ve Salih Uçan, bu akşamki zorlu mücadelede sarı kart görmesi durumunda cezalı duruma düşecek ve 23'üncü haftada Göztepe ile oynanacak maçta forma giyemeyecek.

EŞİTLİK VAR

Beşiktaş ile Başakşehir 39'uncu kez kozlarını paylaşacak. Taraflar 11'er galibiyet alırken, 16 müsabaka beraberlikle neticelendi. Siyah beyazlı ekibin 47 golüne, turuncu-lacivertliler aynı sayıda golle karşılık verdi. Süper Lig'deki 35 maçta taraflar 10'ar kez 3 puan sevinci yaşadı. 15 karşılaşmada eşitlik bozulmadı.

İŞTE MAÇIN MUHTEMEL 11'LERİ:

RAMS Başakşehir: MUHAMMED, ÖMER ALİ, DUARTE, OPOKU, OPERI, KEMEN, UMUT, FEYZULLAYEV, SHOMURODOV, HARIT, SELKE

Beşiktaş: VASQUEZ, MURILLO, AGBADOU, EMİRHAN, RIDVAN, ASLLANI, ORKUN, OLAITAN, CERNY, TOURE, HYEON-GYU OH