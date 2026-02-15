Beşiktaş'ta sakatlık şoku! Oyuna devam edemedi

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında RAMS Başakşehir deplasmanına konuk oldu. Siyah-beyazlılarda maça ilk 11'de başlayan El Bilal Toure, girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı. Saha kenarına alınmasının ardından sakatlık durumunu test eden Toure, kendini tekrar yere bıraktı ve maçın 34. dakikasında yerine Milot Rashica oyuna dahil oldu.