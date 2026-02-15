CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ta sakatlık şoku! Oyuna devam edemedi

Beşiktaş'ta sakatlık şoku! Oyuna devam edemedi

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş, RAMS Başakşehir deplasmanına konuk oldu. Siyah-beyazlılarda El Bilal Toure, sakatlık yaşadı ve 34. dakikada oyundan çıktı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2026 Pazar 20:52 Güncelleme Tarihi: 15 Şubat 2026 Pazar 20:59
Beşiktaş'ta sakatlık şoku! Oyuna devam edemedi

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında RAMS Başakşehir deplasmanına konuk oldu. Siyah-beyazlılarda maça ilk 11'de başlayan El Bilal Toure, girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı. Saha kenarına alınmasının ardından sakatlık durumunu test eden Toure, kendini tekrar yere bıraktı ve maçın 34. dakikasında yerine Milot Rashica oyuna dahil oldu.

G.Saray'a transferde müjdeli haber!
RAMS Başakşehir - Beşiktaş | CANLI
DİĞER
Usta oyuncu Parla Şenol yıllar sonra anlattı: O sette ukalaca davrandım rolüm devam ettirilmedi, pişmanım!
Başkan Erdoğan Çağrı Bey gemisi personeliyle görüştü: Müjdeler bekliyoruz
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Pereira'dan G.Saraylı yıldıza kanca!
Maçın ardından yıldız isme büyük övgü!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'ta sakatlık şoku! Beşiktaş'ta sakatlık şoku! 20:40
Başkent'te kazanan Fenerbahçe Beko! Başkent'te kazanan Fenerbahçe Beko! 20:24
Atletico Madrid deplasmanda kayıp! Atletico Madrid deplasmanda kayıp! 20:19
Beşiktaş’ta Cerny’den anlamlı davranış! Beşiktaş’ta Cerny’den anlamlı davranış! 20:12
"Daha fazla pozisyon üretmemiz gerekiyordu" "Daha fazla pozisyon üretmemiz gerekiyordu" 20:10
Beşiktaşlı taraftarlardan maça yoğun ilgi! Beşiktaşlı taraftarlardan maça yoğun ilgi! 19:32
Daha Eski
Sergen Yalçın'dan o soruya flaş yanıt! Sergen Yalçın'dan o soruya flaş yanıt! 19:10
Göztepe ile Zecorner Kayserispor yenişemedi! Göztepe ile Zecorner Kayserispor yenişemedi! 19:00
Lyon-Nice maçı detayları Lyon-Nice maçı detayları 18:58
F.Bahçe derbide G.Saray'ı 3-0'la geçti! F.Bahçe derbide G.Saray'ı 3-0'la geçti! 18:38
Memik Yılmaz: 3-4 maçtır hakemlerden çok çekiyoruz Memik Yılmaz: 3-4 maçtır hakemlerden çok çekiyoruz 18:21
Burak Yılmaz'dan maç sonu hakem tepkisi! Burak Yılmaz'dan maç sonu hakem tepkisi! 18:10