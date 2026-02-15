Beşiktaş Başakşehir'de 90+7'de 3 puanı kaptı: İşte maçın özeti

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig 22. hafta maçında RAMS Başakşehir'i 90+7. dakikada bulduğu gol ile deplasmanda 3-2 mağlup etti. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 43. dakikada Oh Hyeon-gyu, 58. dakikada Orkun Kökçü ve 90+7. dakikada Mustafa Erhan Hekimoğlu kaydetti. Ev sahibi ekibin golleri ise 36. dakikada Davie Selke ve 88. dakikada Bertuğ Yıldırım'dan geldi.

Bu karşılaşmayla birlikte Beşiktaş 40 puana yükseldi ve 5. sırada yer aldı. RAMS Başakşehir ise 33 puanda kaldı ve 6. sırada yer aldı.

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında RAMS Başakşehir, Corendon Alanyaspor deplasmanına konuk olacak. Beşiktaş ise sahasında Göztepe'yi ağırlayacak.

YENİLMEZLİK SERİSİ 14 MAÇA ÇIKTI

Beşiktaş'ın bu sezon resmi maçlardaki kaybetmeme serisi 14 maça çıktı. Siyah-beyazlılar en son mağlubiyetini Trendyol Süper Lig'de 2 Kasım 2025 tarihinde Fenerbahçe'ye karşı almıştı.

OH HYEON-GYU'DAN ÜST ÜSTE 2. GOL VE İLK ASİST

Beşiktaş'a ara transferde katılan Oh Hyeon-gyu, Corendon Alanyaspor'un ardından RAMS Başakşehir'i de boş geçmedi. Güney Koreli hücumcu hem siyah-beyazlıların ilk golünü attı hem de Orkun Kökçü'nün golünde asisti yapan isim oldu.

ORKUN KÖKÇÜ GOLLERİNE DEVAM EDİYOR

Beşiktaş'ın yıldız isimlerinden Orkun Kökçü, RAMS Başakşehir'i de boş geçmedi. Milli futbolcu, Trendyol Süper Lig'de çıktığı üst üste 4. maçta da ağları havalandırmayı başardı.

MUSTAFA HEKİMOĞLU'NUN BU SEZONKİ İLK GOLÜ ZAFERİ GETİRDİ

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş, deplasmanda RAMS Başakşehir ile mücadele ederken, galibiyeti getiren golü Mustafa Hekimoğlu attı. Müsabakanın 90+7. dakikasında Milot Rashica'nın sağ taraftan ortasında kale önünde bulunan Mustafa, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skoru 3-2 yaptı. 18 yaşındaki futbolcu böylece bu sezonki ilk golünü kaydetti.Maça yedek başlayan genç futbolcu, 86. dakikada Hyeon-Gyu Oh'un yerine oyuna dahil oldu. Mustafa Hekimoğlu, bu sezon Trendyol Süper Lig'de 8, Ziraat Türkiye Kupası'nda ve Avrupa kupalarında da 1'er olmak üzere toplam 10 müsabakada forma giydi.

MURILLO VE ASLLANI İLK KEZ 11'DE

Siyah-beyazlı ekibin devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı Kristjan Asllani ve Amir Murillo, ilk kez 11'de forma giydi. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, RAMS Başakşehir FK karşılaşmasında yeni transferler Asllani ve Murillo'yu 11'de görevlendirdi. İki futbolcu da Beşiktaş formasıyla ilk kez 11'de görev yaptı. Arnavut orta saha oyuncusu Asllani, Konyaspor maçında oyuna sonradan dahil olmuş ve kırmızı kart görmüştü. Murillo ise geçtiğimiz hafta Alanyaspor karşılaşmasının ikinci yarısında oyuna dahil olarak ilk kez forma giymişti.

SAVUNMADA TANDEM DEĞİŞTİ

Siyah-beyazlı ekipte, Başakşehir FK karşılaşmasında savunma tandemi değişti. Daha önce Djalo – Emirhan, Agbadou – Emirhan gibi ikilileri deneyen Sergen Yalçın, Başakşehir karşısında Agbadou – Djalo ikilisini denedi.

MONTELLA TRİBÜNDEN TAKİP ETTİ

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, RAMS Başakşehir FK'nın Beşiktaş'ı konuk ettiği karşılaşmayı tribünden takip etti. Montella'ya yardımcısı Hakan Balta da eşlik etti.

VASQUEZ İLK KEZ MAÇ KADROSUNDA

Beşiktaş'ın ara transfer döneminde renklerine bağladığı Kolombiyalı kaleci Devis Vasquez, ilk kez maç kadrosunda yer aldı.

Teknik direktör Sergen Yalçın, siyah-beyazlı ekibin yeni transferi Vasquez'i RAMS Başakşehir karşısında yedek soyundurdu.

Vasquez, geçen hafta oynanan Alanyaspor mücadelesinde kadroda yer almamıştı.

RAMS Başakşehir 2-3 Beşiktaş | MAÇTAN KARELER

MAÇTAN DAKİKALAR

4. dakikada Duarte'nin pasında sağ kanatta topla buluşan Fayzullayev'in, topla ilerleyip ceza sahası dışı sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üst direğe çarpıp dışarı gitti.

24. dakikada Selke'nin sol taraftan ortasında savunmada Rıdvan Yılmaz'ın kafayla uzaklaştırdığı topu ceza yayı sol tarafında alan Kemen'in vuruşunda kaleci Ersin Destanoğlu, meşin yuvarlağı kurtardı.

36. dakikada savunmada Agbadou'nun uzaklaştırmak istediği top Duarte'nin müdahalesi sonrası sekerek ceza sahası içine yöneldi. Penaltı noktası üzerinde Selke'nin aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Ersin Destanoğlu'nun üzerinden ağlarla buluştu. 1-0

43. dakikada Opoku'nun hatasında araya giren Hyeon-Gyu Oh, topla ilerleyip ceza sahası içinde kaleci Muhammed Şengezer ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1

48. dakikada Fayzullayev'in sağ kanattan yerden pasında penaltı noktası gerisinde topla buluşan Shomurodov'un şutunda meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı gitti.

51. dakikada sol taraftan Operi'nin yaptığı ortada arkada direkte Fayzullayev'in kafayla çevirdiği topa altıpasın gerisinden Shomurodov'un vuruşunda savunmada Djalo'dan seken top direğe de çarpıp oyun alanına döndü.

55. dakikada Fayzullayev'in sol taraftan kullandığı kornerde altıpas üzerinde iyi yükselen Selke'nin kafa vuruşunda kaleci Ersin Destanoğlu meşin yuvarlağı ayağıyla kurtardı.

58. dakikada Olaitan'ın pasında topla buluşan Hyeon-Gyu Oh, topukla savunmanın arasındaki Orkun Kökçü'nün önüne bıraktı. Orkun'un ceza sahası içine girip altıpasın gerisinde kaleci Muhammed Şengezer'le karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-2

67. dakikada Yusuf Sarı'nın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Shomurodov'un kafa vuruşunda kaleci Ersin Destanoğlu, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

88. dakikada Brnic'in sol taraftan yaptığı ortada kale önünde Bertuğ Yıldırım'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ersin Destanoğlu'nun sağından ağlarla buluştu. 2-2

90+7. dakikada Orkun Kökçü'nün pasında ceza sahası içi sağ tarafından topla buluşan Rashica'nın yerden içeri çevirdiği meşin yuvarlağı kale önünde Mustafa Hekimoğlu'nun ağlara gönderdi. 2-3