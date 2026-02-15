Hyeon-Gyu Oh: Beşiktaş benim kaderim!

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş deplasmanda RAMS Başakşehir'i 3-2 mağlup etti. Siyah beyazlıların Güney Koreli golcüsü Hyeon-Gyu Oh maçın ardından galibiyeti değerlendirdi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2026 Pazar 22:24
Siyah beyazlıların yeni golcüsü Hyeon-Gyu Oh, RAMS Başakşehir galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLERİ

Hyeon-Gyu Oh: Beşiktaş'taki ilk galibiyetim, çok ayrı bir mutluluk. Zor maç oldu ama kazanmak mutlu etti. Kazanmanın önemini biliyorduk. Bu nedenle çok mutluyum. Orkun'un golünde topa dokundum. Bazen konuşmak gerekmiyor, gözlerle anlaşıyorsunuz. Birbirimizi çok iyi anladık. Bunu saha içinde gösterdik. Orkun, fantastik bir oyuncu. Onunla oynamak çok güzel."

"BEŞİKTAŞ BENİM KADERİM"

"Dünya Kupası yaklaşıyor. O zamana kadar çok gol atmak ve başarılı olmak istiyorum. Beşiktaş benim kaderim. Buraya gelmeyi çok istemiştim. Bu gerçekleşti. Burada geçirdiğim her günden çok keyifliyim." dedi.






