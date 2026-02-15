Mustafa Erhan Hekimoğlu maç sonu Orkun Kökçü'ye teşekkür etti

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında RAMS Başakşehir'i deplasmanda 3-2 mağlup etti. Maçın ardından siyah-beyazlılara 90+7. dakikada galibiyeti getiren golü kaydeden Mustafa Erhan Hekimoğlu, dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE MUSTAFA ERHAN HEKİMOĞLU'NUN AÇIKLAMALARI

"Maçı çok iyi oynadık. Ben de galibiyeti getirdiğim için çok mutluyum. Orkun Ağabeyime ve tüm ağabeylerime çok teşekkürler. Bir sürü isim var, hepsi benle ilgileniyor. Sergen Hoca ile iyi bir ivme yakaladık. İnşallah bunu devam ettireceğiz. Bu yıl biraz sakatlık yönünden bol bir sezon geçti benim için. Bu gol çok güzel oldu ve geri dönüşün sinyalleri oldu benim için."