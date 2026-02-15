UEFA Champions League play-off turunda dev bir eşleşme futbolseverleri bekliyor. Galatasaray, Juventus ile kritik bir mücadelede karşı karşıya gelecek. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılı ekip, ligi 20. sırada tamamladıktan sonra Avrupa sahnesinde yeni bir sayfa açmayı hedefliyor. İlk maçı RAMS Park'ta oynayacak olan Galatasaray, taraftar desteğini arkasına alarak rövanş öncesi avantajlı bir skor elde etmek istiyor. Zorlu eşleşme öncesinde sahaya çıkacak ilk 11 merak konusu olurken, taraftarlar da "Galatasaray–Juventus maçı nasıl izlenir?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, Galatasaray-Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?