BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sergen Yalçın: Yeni gelenlerin hepsi kaliteli!

  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş deplasmanda RAMS Başakşehir'i 3-2 mağlup etti. Siyah beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın, maçın ardından galibiyeti değerlendirdi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 15 Şubat 2026 Pazar 22:42 Güncelleme Tarihi: 15 Şubat 2026 Pazar 22:45
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, RAMS Başakşehir galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

İŞTE YALÇIN'IN SÖZLERİ

Sergen Yalçın: "Yüzde 50'si değişti takımın, daha başka bir oyun oturtmaya çalışıyoruz. Oyuncular ilk 15-20 dakika zorlandı, sonra toparlandık ve oyun bize geçti. İki taraf da bireysel hatalardan gol buldu, denk oldu. İkinci yarıya rakip iyi başladı, sonra biz oynadık ve golü bulduk. Rakip yan toptan golü buldu. Yan top zaafiyetimiz çok öne çıktı bugün, günün negatif tarafı bu oldu. Çok yaşanan bir şey değildi ama ekstraydı bugün. 2-2'den sonra 2-3 tane pozisyon oldu. Son dakikada golü bulup kazanmak mutluluk verici.

"YENİLERİN HEPSİ KALİTELİ"

"Devre arasında aldığımız oyuncular, hepsi ana oyuncular, hepsini oynatıyoruz. Kaliteleri ve performansları beklentiyi karşılayacak gibi duruyor. Biz öyle görüyoruz. Kolay değil, 5 yeni oyuncuyla müthiş performans beklemek doğru değil. Alışma sürecinde oyuncular. Takımımız daha güçlü oynamaya başladı. Bu deplasman kolay değil, zor deplasman. 3 puan sevindirici.

Önce geri düştük, öne geçtik, berabere oldu. Son ana kadar bırakmayı kazandık. Yavaş yavaş daha iyi olacak." dedi.

