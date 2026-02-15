CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Beşiktaş RAMS Başakşehir - Beşiktaş maçı CANLI | Trendyol Süper Lig CANLI MAÇ

Süper Lig’in 22. haftasında RAMS Başakşehir ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Üst sıraları yakından ilgilendiren mücadele futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. 37 puanlı Beşiktaş 5. sırada, 33 puanlı Başakşehir ise 6. sırada bulunuyor. RAMS Başakşehir - Beşiktaş maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2026 Pazar 18:51 Güncelleme Tarihi: 15 Şubat 2026 Pazar 19:52
Süper Lig'de heyecan devam ediyor. RAMS Başakşehir ile Beşiktaş, 22. hafta mücadelesinde karşı karşıya geliyor. 37 puanlı Beşiktaş 5. sırada yer alırken, 33 puanlı RAMS Başakşehir 6. basamakta bulunuyor. Bu maç Avrupa kupalarına katılma hedefi doğrultusunda siyah-beyazlılar için kritik bir karşılaşma konumunda.

İŞTE MAÇIN İLK 11'LERİ

Rams Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Duarte, Opoku, Operi, Kemen, Umut, Fayzullaev, Shomurodov, Harit, Selke.

Beşiktaş: Ersin, Murillo, Agbadou, Djalo, Rıdvan, Asllani, Orkun, Olaitan, Cerny, El Bilal, Oh

RAMS Başakşehir-Beşiktaş maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

RAMS BAŞAKŞEHİR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşma bu akşam saat 20.00'de başladı.

RAMS BAŞAKŞEHİR-BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele beIN SPORTS 1 kanalında canlı yayınlanıyor. Rams Başakşehir FK-Beşiktaş maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

SÜPER LİG MAÇLARINDA TAM DENGE

RAMS Başakşehir ile Beşiktaş, Süper Lig tarihinde 35 kez karşılaştı. Bu mücadelelerde iki ekip de 10'ar galibiyet aldı. 15 maç ise beraberlikle tamamlandı. Lig maçlarında da gol sayılarında eşitlik göze çarpıyor. Taraflar, söz konusu karşılaşmalarda 42'şer kez fileleri havalandırdı.

BEŞİKTAŞ, BAŞAKŞEHİR DEPLASMANINDA ZORLANIYOR

Siyah-beyazlı ekip, RAMS Başakşehir deplasmanında galibiyet almakta zorlanıyor. Turuncu-lacivertli takımın ev sahipliğinde oynanan 17 lig maçında Beşiktaş yalnızca 3 kez sahadan galip ayrıldı.

Başakşehir bu maçların 7'sini kazanırken, 7 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı. Ev sahibi ekip bu süreçte 24 gol atarken, Beşiktaş 20 golle karşılık verdi.

