Al-Star'da parkeye çıkan Alperen Şengün tarihe geçti!

Al-Star'da parkeye çıkan Alperen Şengün tarihe geçti!

Milli basketbolcumuz Alperen Şengün'ün üst üste ikinci kez sahaya çıktığı NBA, All-Star'da, final maçını USA Stripes'ı 47-21 yenen USA Stars kazandı. İşte detaylar...

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 16 Şubat 2026 Pazartesi 09:05
Al-Star'da parkeye çıkan Alperen Şengün tarihe geçti!

Los Angeles Clippers'ın evi Intuit Home'da gerçekleştirilen NBA organizasyonunun son gününde, mini turnuva olarak düzenlenen All-Star maçları oynandı.

Yeni formatıyla ABD'li oyunculardan oluşan iki takım (USA Stars ve USA Stripes) ile Dünya Karması, 75. NBA All-Star karşılaşmalarında 12'şer dakikalık 4 maç oynadı.

ALPEREN ŞENGÜN, İKİNCİ KEZ ALL-STAR MAÇINA ÇIKAN İLK TÜRK OLDU

Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün, ikinci kez All-Star maçına çıkan ilk Türk oyuncu olarak tarihe geçti.

23 yaşındaki Alperen, 2007'de All-Star seçilen Mehmet Okur'un ardından bu başarıya ulaşan ikinci Türk basketbolcu olmuştu.

ALPEREN ŞENGÜN'DEN 4 RİBAUNT, 2 ASİST

All-Star'daki ilk maçta Alperen Şengün'ün forma giydiği Dünya Karması ile USA Stars karşı karşıya geldi.

Uzatmaya giden maçı USA Stars 37-35 kazanırken, Anthony Edwards 13 sayıyla takımına liderlik etti.

Dünya Karması'nda Victor Wembanyama'nın 14, Karl-Anthony Towns'ın 10 sayısı mağlubiyeti engellemeye yetmedi. 3 dakika süre alan Alperen Şengün, 4 ribaunt, 2 asist kaydetti.

USA STRİPES'TAN ÜST ÜSTE İKİ GALİBİYET

USA Stripes, All-Star'ın ikinci maçında karşılaştığı USA Stars'ı 42-40 mağlup etti.

Jaylen Brown'ın 11 sayı, 3 ribauntla oynadığı USA Stripes'ta, LeBron James 8 sayı, Donovan Mitchell 6 sayı, 3 asistle galibiyete katkı sağladı.

USA Stars'ta Cade Cunningham 11 sayı, 3 ribaunt, 4 asist, Anthony Edwards 11 sayı, 3 ribauntluk performans sergiledi.

USA Stripes, üçüncü maçta ise Dünya Karması'nı 48-45 yenerek adını finale yazdırdı.

Kawhi Leonard, 31 sayı, 3 ribaunt, 2 top çalmayla takımını sırtlarken, Jalen Brunson 8, Kevin Durant 7 sayı kaydetti.

Dünya Karması'nda Victor Wembanyama 19 sayı, 2 ribaunt, Jamal Murray 8 sayıyla oynadı. Bu maçta 6 dakika süre alan Alperen Şengün, 1 sayı, 1 ribaunt, 2 asist üretti.

FİNALDE KAZANAN USA STARS

NBA All-Star finali, USA Stars ile USA Stripes takımları arasında oynandı.

Rakibini 47-21 mağlup eden USA Stars, yeni formatta düzenlenen 2026 NBA All-Star maçlarının galibi oldu.

Tyrese Maxey 9 sayı, Anthony Edwards ve Chet Holmgren 8'er sayıyla galibiyete katkı sağladı.

USA Stripes'ta ise Donovan Mitchell 6, LeBron James 5 sayı kaydetti.

MVP ÖDÜLÜ ANTHONY EDWARDS'IN

Kobe Bryant'ın adının verildiği NBA All-Star maçlarının en değerli oyuncusu (MVP) ödülünü, finaldeki 8 sayı, 4 ribaunt, 2 asistlik performansıyla Anthony Edwards kazandı.

3 karşılaşmada 32 sayı, 9 ribaunta ulaşan Edwards, NBA All-Star'da ilk kez MVP ödülüne layık görüldü.

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
