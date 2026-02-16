Tedesco için flaş iddia! İtalya'dan talip çıktı
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun ayrılığı sonrası takımın başına getirilen ve sarı-lacivertli takımla başarılı bir grafik sergileyen İtalyan teknik direktör Domenico Tedesco'ya ülkesinden talip çıktığı öğrenildi. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Şubat 2026 Pazartesi 09:18
Fenerbahçe'de Jose Mourinho döneminin sona ermesinin ardından takımın başına Domenico Tedesco getirildi.
Sarı-lacivertliler, İtalyan teknik adamla 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Genç çalıştırıcı, oyuncularına yaklaşımı ve oynattığı futbolla kısa süre içerisinde taraftarın sevgilisi olmayı başardı.
Fenerbahçe'ye oynattığı futbolla dikkatleri üzerine çeken Domenico Tedesco için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.
İtalyan çalıştırıcıya devre arasında ülkesinin önemli takımlarından birinden teklif geldi.
Ancak Tedesco'nun "Fenerbahçe'yi yarı yolda bırakmak istemiyorum" diyerek bunu reddettiği vurgulandı.
Domenico Tedesco, sarı-lacivertli takımın başında çıktığı 32 maçta 2.16 puan ortalaması tutturdu.
