Ziraat Türkiye Kupası
Kasımpaşa-Fatih Karagümrük maçının VAR'ı Kadir Sağlam oldu!

Trendyol Süper Lig'de 16 Şubat tarihinde oynanacak Kasımpaşa-Fatih Karagümrük maçının VAR'ı belli oldu. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 16 Şubat 2026 Pazartesi 13:45
Kasımpaşa-Fatih Karagümrük maçının VAR'ı Kadir Sağlam oldu!

Trendyol Süper Lig'de 16 Şubat'ta oynanacak Kasımpaşa-Fatih Karagümrük maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Kadir Sağlam oldu.

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasının kapanış maçında 16 Şubat'ta saat 20.00'de Kasımpaşa ile Fatih Karagümrük, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda karşılaşacak. Müsabakayı hakem Batuhan Kolak yönetecek. Kolak'ın yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ile Bahtiyar Birinci yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Berkay Erdemir olacak.

Müsabakada VAR'da Kadir Sağlam, AVAR'da ise İbrahim Çağlar Uyarcan görev yapacak.

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
