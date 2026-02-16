CANLI SKOR ANA SAYFA
RAMS Başakşehir'den Bertuğ Yıldırım açıklaması! Beşiktaş maçında sakatlanmıştı

RAMS Başakşehir'den Bertuğ Yıldırım açıklaması! Beşiktaş maçında sakatlanmıştı

RAMS Başakşehir, genç santrforu Bertuğ Yıldırım'ın ameliyat edildiğini duyurdu.

Giriş Tarihi: 16 Şubat 2026 Pazartesi 13:22
RAMS Başakşehir'den Bertuğ Yıldırım açıklaması! Beşiktaş maçında sakatlanmıştı

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş ile sahamızda oynadığımız karşılaşmada sakatlanan futbolcumuz Bertuğ Yıldırım, Acıbadem Maslak Hastanesinde ameliyat edildi." denildi.

Sağ elmacık kemiğinde kırık tespit edilen oyuncunun ameliyatına ilişkin Acıbadem Maslak Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Dr. Okan Acicbe, "Milli futbolcumuzu şu an serviste takip ediyoruz ve yarın taburculuğunu planlıyoruz. Kendisinin en kısa zamanda sahalara dönebilmesi için rehabilitasyon sürecine başlanacak." ifadelerini kullandı.

Bertuğ Yıldırım'ın elmacık kemiğindeki kırığın başarılı bir şekilde onarıldığı aktarıldı.

DİĞER
