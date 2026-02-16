Özbelsan Sivasspor’da Adana Demirspor hazırlıkları sürüyor!

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig’in 26. haftasında konuk olacağı Adana Demirspor maçının hazırlıklarına devam etti. İşte detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 16 Şubat 2026 Pazartesi 14:43
Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında Adana Demirspor'a konuk olacak olan Özbelsan Sivasspor, karşılaşmanın hazırlıklarına 16 Şubat'ta yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör İsmet Taşdemir yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas ve top koruma çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, günü taktiksel oyun ile tamamladı.

Yiğidolar, 17 Şubat'ta gerçekleştireceği antrenmanla Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

Adana Demirspor ile Özbelsan Sivasspor arasındaki mücadele, 19 Şubat 2026 Perşembe günü saat 13.30'da Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak.

