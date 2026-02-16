CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray, Juventus maçı hazırlıklarını tamamladı!

Galatasaray, Juventus maçı hazırlıklarını tamamladı!

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Galatasaray, Juventus ile olan karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Şubat 2026 Pazartesi 14:07
Galatasaray, Juventus maçı hazırlıklarını tamamladı!

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında 17 Şubat'ta evinde İtalyan ekibi Juventus ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık olarak gerçekleştirildi. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman iki grup halinde top kapma çalışmasıyla devam etti. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Juventus maçının taktiği üzerinde duruldu.

G.Saray'da sürpriz ayrılık!
Sara'dan transfer itirafı! Gitmek istediği takımı açıkladı
DİĞER
Gasperini Beşiktaş’a gelmesine engel oldu! Roma’dan transfere izin çıkmadı...
"Nobellik" ev zenciliği! Epstein'a tek kelime edemedi Müslüman Türk'ü aşağıladı | Orhan Pamuk'un kafasındaki "pislik" ve sapkın ilişkileri
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe için Guirassy iddiası!
Trabzon dünya ile koştu! Maratona rekor katılım
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kasımpaşa-Fatih Karagümrük maçının VAR'ı! Kasımpaşa-Fatih Karagümrük maçının VAR'ı! 13:45
Kartal Kayra Yılmaz'dan özür açıklaması Kartal Kayra Yılmaz'dan özür açıklaması 13:29
RAMS Başakşehir'den Bertuğ Yıldırım açıklaması! RAMS Başakşehir'den Bertuğ Yıldırım açıklaması! 13:22
Barış Alper'den Noa Lang yorumu Barış Alper'den Noa Lang yorumu 12:32
İtalyanlardan flaş iddia! Beşiktaş ve Spalletti... İtalyanlardan flaş iddia! Beşiktaş ve Spalletti... 12:29
Kasımpaşa-Fatih Karagümrük maçı bilgileri! Kasımpaşa-Fatih Karagümrük maçı bilgileri! 12:27
Daha Eski
F.Bahçe eski yıldızını transfer etti F.Bahçe eski yıldızını transfer etti 11:57
Sara'dan transfer itirafı! Gitmek istediği takımı açıkladı Sara'dan transfer itirafı! Gitmek istediği takımı açıkladı 11:38
Kyrie Irving'den Gazze'de öldürülen gazetecilere destek Kyrie Irving'den Gazze'de öldürülen gazetecilere destek 11:35
G.Saray'da sürpriz ayrılık! G.Saray'da sürpriz ayrılık! 11:33
Juventus'tan sakatlık açıklaması! Juventus'tan sakatlık açıklaması! 11:29
Türk Telekom-Trabzonspor maçı detayları! Türk Telekom-Trabzonspor maçı detayları! 11:21