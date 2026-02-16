Altekma'dan voleybolseverlere destek çağrısı!

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Altekma, çarşamba günü Romanya ekibi SCM Zalau'yu konuk edeceği çeyrek final rövanş maçı öncesi voleybolseverlere destek çağrısı yaptı. İşte detaylar...

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 16 Şubat 2026 Pazartesi 14:54
Voleybolda Avrupa'da Türkiye'yi başarıyla temsil eden ve CEV Challenge Cup'ta yarı finale çıkma mücadelesi veren Altekma, çarşamba günü İzmir'de Romanya ekibi SCM Zalau'yu konuk edeceği çeyrek final rövanş maçı öncesi voleybolseverlere destek çağrısı yaptı. Geçen hafta rakibini deplasmanda 3-2 yenerek önemli avantaj yakalayan İzmir temsilcisi yarı final için kolları sıvadı. Bir önceki turda Portekiz ekibi Benfica karşısında turu İzmir seyircisinin yaşattığı müthiş atmosferle geçtiklerini hatırlatan yönetim kurulu üyesi Burak Köse, aynı tabloyu bir kez daha tekrarlamak için desteğe ihtiyaçları olduğunu söyledi.

Kulüp tarihinde ilk kez katıldıkları Avrupa arenasında müthiş bir performans sergilediklerini belirten Köse, "Taraftarla bütünleştiğimizde neler yaptığımızı Benfica maçında gösterdik. Rakibimizi önce 3-2 ardından oynanan altın seti de kazanarak elemiştik. Romanya ekibi SCM Zalau'yu da aynı tribün gücüyle yenmek istiyoruz. İzmir seyircisini bir kez daha tribünlere davet ediyoruz" dedi.

Çarşamba günü İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak.Kritik randevunun biletleri 100 TL'den satışa sunuldu.

