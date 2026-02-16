CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Basketbol Karşıyaka basketbolda umut tüketiyor!

Karşıyaka basketbolda umut tüketiyor!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 52 yıldır hiç küme düşmeden mücadele eden Karşıyaka, bu sezon her geçen hafta düşüş yaşıyor. İşte detaylar...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 16 Şubat 2026 Pazartesi 14:16
Karşıyaka basketbolda umut tüketiyor!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 52 yıldır hiç küme düşmeden mücadele ederek 2 şampiyonluk, 2 Cumhurbaşkanlığı Kupası, 1 Türkiye Kupası kazanırken Avrupa'da da 2 kez final oynayan Karşıyaka bu sezon her geçen hafta düşmeye bir adım daha yaklaşıyor. Son kez 2015 yılında şampiyon olan, henüz 3 yıl önce ise final oynayan Kaf-Kaf geçen sezon kıl payı kurtulduğu küme düşme kabusunu bu sene hiç üzerinden atamadı. Taraftarı önünde Galatasaray'a da 82-72 yenilerek üst üste dördüncü mağlubiyetini alan Karşıyaka son 10 haftaya 4 galibiyetle kurtuluş hattındaki Bursaspor ve Aliağa Petkimspor'un 2'şer, Manisa Basket'in 3 galibiyet gerisinde düşme potasında girdi.

Takımın 26 yıllık isim sponsorunu 2024 yazında kaybettikten sonra geçen sezon kurduğu iddialı kadro dağılan, bu sezon da transfer yasağını açarak toplam 10 yabancı oyuncu almasına rağmen bir türlü çıkışa geçemeyen Karşıyaka, kurtuluş için çare aramaya başladı. İzmir ve Türk basketbolunun en köklü temsilcilerinden Karşıyaka, sezonu Türkiye Kupası arası sonrası Trabzonspor (D), Türk Telekom, Manisa Basket (D), Mersin Spor, Beşiktaş (D), Büyükçekmece, Behçeşehir (D), Erokspor, Tofaş (D) ve Bursaspor maçlarıyla tamamlayıp zoru başarmaya çalışacak.

CEZA KAPIDA

Karşıyaka'nın başı, Galatasaray maçında oyunun 15 dakika durmasına neden olan saha olayları nedeniyle de ağrıyacak. Maç öncesi ve içinde küfürlü tezahürat nedeniyle hakemler 2 kez anons yaptırdı. Daha önce 2024 yılında oynanan maçta Karşıyaka taraftarının kendisiyle ilgili tezahüratlarına cinsel organını tutarak hareket yapan Galatasaraylı Buğrahan Tuncer dün bitime 1 dakika 38 saniye kala attığı farkı 6'ya basket sonrası tribüne elleriyle oturun işareti yaptı. Bu anlarda Karşıyaka taraftarlarının Buğrahan'a yönelik küfürleri sonrası üçüncü anonsu da yaptıran hakemler kural gereği soyunma odasına gidince oyun 15 dakika durdu.

Bu esnada parkeye yabancı maddeler atılınca Galatasaraylılar koşarak soyunma odasına sığındı. Maç, ara sonrası kaldığı yerden devam etti. Karşıyaka'nın transferde Galatasaray'dan kadrosuna kattığı pivot Bishop ise iki kulüp arasındaki anlaşma gereği forma giymedi. Karşıyaka taraftarları maç öncesi 9 Şubat'ta henüz 23 yaşında trafik kazasında hayatını kaybeden taraftar Serhat Devrim Çağıl'ı da unutmadı. Maç öncesi tribünde üzerinde talihsiz taraftarın fotoğrafının yer aldığı dev pankart açılırken yeşil-kırmızılı basketbolcular da ısınmaya üzerinde Serhat Çağıl'ın fotoğrafının yer aldığı siyah tişörtlerle çıktı.

Okan Buruk'tan Sane açıklaması!
Asensio'ya beklenmedik talip! Transferde ısrarcılar
DİĞER
Usta oyuncu Parla Şenol yıllar sonra anlattı: O sette ukalaca davrandım rolüm devam ettirilmedi, pişmanım!
"Nobellik" ev zenciliği! Epstein'a tek kelime edemedi Müslüman Türk'ü aşağıladı | Orhan Pamuk'un kafasındaki "pislik" ve sapkın ilişkileri
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe bir transferi daha bitirdi!
Trabzon dünya ile koştu! Maratona rekor katılım
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Özbelsan Sivasspor’un rakibi Adana Demirspor! Özbelsan Sivasspor’un rakibi Adana Demirspor! 14:42
Tofaş-Beşiktaş GAİN maçı bilgileri Tofaş-Beşiktaş GAİN maçı bilgileri 14:40
Asensio'ya beklenmedik talip! Transferde ısrarcılar Asensio'ya beklenmedik talip! Transferde ısrarcılar 14:29
Fenerbahçe bir transferi daha bitirdi! Fenerbahçe bir transferi daha bitirdi! 14:29
Göztepe'de kritik maçlar! Göztepe'de kritik maçlar! 14:22
Karşıyaka basketbolda düşüşte! Karşıyaka basketbolda düşüşte! 14:15
Daha Eski
Galatasaray hazırlıklarını tamamladı! Galatasaray hazırlıklarını tamamladı! 14:07
Beşiktaş Kulübü'nden sponsorluk anlaşması! Beşiktaş Kulübü'nden sponsorluk anlaşması! 13:55
Kasımpaşa-Fatih Karagümrük maçının VAR'ı! Kasımpaşa-Fatih Karagümrük maçının VAR'ı! 13:45
Kartal Kayra Yılmaz'dan özür açıklaması Kartal Kayra Yılmaz'dan özür açıklaması 13:29
RAMS Başakşehir'den Bertuğ Yıldırım açıklaması! RAMS Başakşehir'den Bertuğ Yıldırım açıklaması! 13:22
Barış Alper'den Noa Lang yorumu Barış Alper'den Noa Lang yorumu 12:32