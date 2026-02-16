CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Basketbol TBF Türkiye Kupası çeyrek final: Tofaş - Beşiktaş GAİN maçı saat kaçta, hangi kanalda?

TBF Türkiye Kupası çeyrek final: Tofaş - Beşiktaş GAİN maçı saat kaçta, hangi kanalda?

TBF Erkekler Türkiye Kupası Çeyrek Final heyecanında Tofaş ile Beşiktaş GAİN karşı karşıya geliyor. Basketbolseverler kritik mücadele öncesinde “Tofaş - Beşiktaş GAİN maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?” sorularına yanıt arıyor.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 16 Şubat 2026 Pazartesi 14:40
TBF Türkiye Kupası çeyrek final: Tofaş - Beşiktaş GAİN maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Tofaş-Beşiktaş GAİN maçı canlı izlemek için tıklayın

Basketbolda kupa heyecanı devam ediyor. TBF Erkekler Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde Tofaş ile Beşiktaş GAİN kozlarını paylaşacak. Peki Tofaş - Beşiktaş maçı saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İki güçlü ekip, yarı final bileti için parkede mücadele edecek. Sezon performanslarıyla dikkat çeken iki takımın karşılaşması büyük çekişmeye sahne olacak.

TOFAŞ - BEŞİKTAŞ GAİN MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Tofaş-Beşiktaş GAİN maçı, 18 Şubat Çarşamba günü saat 18:00'de oynanacak.

TOFAŞ-BEŞİKTAŞ GAİN MAÇI HANGİ KANALDA?

Tofaş ile Beşiktaş GAİN arasındaki TBF Erkekler Türkiye Kupası maçı, A Spor kanalında canlı yayınlanacak.

A Spor canlı izlemek için tıkla!

ASpor CANLI YAYIN

Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması!
G.Saray'da sürpriz ayrılık!
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in Güneş'i Özge Yağız anlattı: Rutinlerine daha bağlı bir insana dönüştüm
"Nobellik" ev zenciliği! Epstein'a tek kelime edemedi Müslüman Türk'ü aşağıladı | Orhan Pamuk'un kafasındaki "pislik" ve sapkın ilişkileri
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Asensio'ya beklenmedik talip! Transferde ısrarcılar
Okan Buruk'tan Sane açıklaması!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Basketbol Milli Takımlarının sponsoru! Basketbol Milli Takımlarının sponsoru! 15:09
UEFA Avrupa Ligi’nden Asensio ve Kerem Aktürkoğlu paylaşımı! UEFA Avrupa Ligi’nden Asensio ve Kerem Aktürkoğlu paylaşımı! 14:58
Altekma'dan salona davet! Altekma'dan salona davet! 14:54
Özbelsan Sivasspor’un rakibi Adana Demirspor! Özbelsan Sivasspor’un rakibi Adana Demirspor! 14:42
Tofaş-Beşiktaş GAİN maçı bilgileri Tofaş-Beşiktaş GAİN maçı bilgileri 14:40
Asensio'ya beklenmedik talip! Transferde ısrarcılar Asensio'ya beklenmedik talip! Transferde ısrarcılar 14:29
Daha Eski
Fenerbahçe bir transferi daha bitirdi! Fenerbahçe bir transferi daha bitirdi! 14:29
Göztepe'de kritik maçlar! Göztepe'de kritik maçlar! 14:22
Karşıyaka basketbolda düşüşte! Karşıyaka basketbolda düşüşte! 14:15
Galatasaray hazırlıklarını tamamladı! Galatasaray hazırlıklarını tamamladı! 14:07
Beşiktaş Kulübü'nden sponsorluk anlaşması! Beşiktaş Kulübü'nden sponsorluk anlaşması! 13:55
Kasımpaşa-Fatih Karagümrük maçının VAR'ı! Kasımpaşa-Fatih Karagümrük maçının VAR'ı! 13:45